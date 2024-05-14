Trendyol Süper Lig'de derbi haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak ve en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bu sezon birçok oyuncu skora hem gol ve hem de asist anlamında ciddi katkılar sağlıyor. İşte Süper Lig'de sezona damga vuranlar ve skora en çok katkı sağlayan oyuncular...