Giriş Tarihi: 24.03.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
11:31
Süper Lig'de son 10 sezonda en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvedeki sahibi...
Süper Lig Haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Ligin lideri Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise Bodrum FK deplasmanına gidecek. Hafta sayısı azaldıkça şampiyonluk yarışı kızışırken, her sezon olduğu gibi bu yıl da penaltılar tartışma konusu oldu. Transfermarkt, penaltı sayılarına ilişkin son 10 sezonun verilerini yayınladı. Buna göre son 10 sezonda en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu. Peki zirve hangi takıma ait? İşte o liste ve detaylar...