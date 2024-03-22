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Haberler Galeri Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri! Bu isimleri hatırlamayacaksınız bile: Üç büyüklere kimler geldi kimler gitti…
Giriş Tarihi: 22.03.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 11:14

Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri! Bu isimleri hatırlamayacaksınız bile: Üç büyüklere kimler geldi kimler gitti…

Her sezon transfer çılgınlığının en yüksek düzeyde yaşandığı Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrolarında beklentilerin altında kalan çok fazla futbolcu ortaya çıktı. Son 5 sezonda üç büyüklerin yaptığı en fiyasko transferleri derlediğimiz haberimizde görünce hatırlamayacağınız isimler de mevcut. İşte Süper Lig'de son 5 sezonun en kötü transferleri...

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Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri! Bu isimleri hatırlamayacaksınız bile: Üç büyüklere kimler geldi kimler gitti…

İŞTE ÜÇ BÜYÜKLER'İN EN FİYASKO TRANSFERLERİ

Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri! Bu isimleri hatırlamayacaksınız bile: Üç büyüklere kimler geldi kimler gitti…

19/20 SEZONU | BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic – 6.5 milyon Euro

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Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri! Bu isimleri hatırlamayacaksınız bile: Üç büyüklere kimler geldi kimler gitti…

Douglas – Bedelsiz

Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri! Bu isimleri hatırlamayacaksınız bile: Üç büyüklere kimler geldi kimler gitti…

Tyler Boyd – 2.4 milyon Euro

Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri! Bu isimleri hatırlamayacaksınız bile: Üç büyüklere kimler geldi kimler gitti…

20/21 SEZONU | BEŞİKTAŞ

Bernard Mensah – Kiralık: 450 bin Euro

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