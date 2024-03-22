Giriş Tarihi: 22.03.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
11:14
Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri! Bu isimleri hatırlamayacaksınız bile: Üç büyüklere kimler geldi kimler gitti…
Her sezon transfer çılgınlığının en yüksek düzeyde yaşandığı Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrolarında beklentilerin altında kalan çok fazla futbolcu ortaya çıktı. Son 5 sezonda üç büyüklerin yaptığı en fiyasko transferleri derlediğimiz haberimizde görünce hatırlamayacağınız isimler de mevcut. İşte Süper Lig'de son 5 sezonun en kötü transferleri...