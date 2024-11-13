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Haberler Galeri Süper Lig'de 'yapı' tartışması sürüyor: Hangi takıma kaç penaltı verildi?
Giriş Tarihi: 13.11.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:22

Süper Lig'de 'yapı' tartışması sürüyor: Hangi takıma kaç penaltı verildi?

Son dakika haberi: Süper Lig'in 12. haftası geride kalırken zirve yarışında lider Galatasaray ile takipçisi Fenerbahçe arasında 'Yapı' üzerinden atışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Her sezon olduğu gibi; gerek hakem hataları, gerekse verilen-verilmeyen 'penaltılar' takımlar arasındaki tansiyonu yükseltiyor. Hal böyleyken SABAH Spor adeta bu sezona dair lehte ve alehte verilen penaltı sayılarının röntgenini çekti. İşte o liste ve tüm detaylar.

Süper Lig’de ’yapı’ tartışması sürüyor: Hangi takıma kaç penaltı verildi?

SABAH Spor, lehte ve aleyhte çalınan penaltılara mercek tuttu. İşte Süper Lig takımlarının penaltı karnesi...

Süper Lig’de ’yapı’ tartışması sürüyor: Hangi takıma kaç penaltı verildi?

Adana Demirspor

LEHTE 5/3

ALEYHTE 2/0

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Süper Lig’de ’yapı’ tartışması sürüyor: Hangi takıma kaç penaltı verildi?

Hatayspor

LEHTE 1/1

ALEYHTE 5/3

Süper Lig’de ’yapı’ tartışması sürüyor: Hangi takıma kaç penaltı verildi?

Bodrum

LEHTE 3/2

ALEYHTE 0

Süper Lig’de ’yapı’ tartışması sürüyor: Hangi takıma kaç penaltı verildi?

Alanyaspor

LEHTE 1/1

ALEYHTE 0

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