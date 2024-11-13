Giriş Tarihi: 13.11.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024
11:22
Süper Lig'de 'yapı' tartışması sürüyor: Hangi takıma kaç penaltı verildi?
Son dakika haberi: Süper Lig'in 12. haftası geride kalırken zirve yarışında lider Galatasaray ile takipçisi Fenerbahçe arasında 'Yapı' üzerinden atışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Her sezon olduğu gibi; gerek hakem hataları, gerekse verilen-verilmeyen 'penaltılar' takımlar arasındaki tansiyonu yükseltiyor. Hal böyleyken SABAH Spor adeta bu sezona dair lehte ve alehte verilen penaltı sayılarının röntgenini çekti. İşte o liste ve tüm detaylar.