Süper Lig’e damga vuran hocalar belli oldu! Yapay zeka, en iyileri seçti: Zirvede flaş isim...

Süper Lig'in en iyi teknik direktörleri konusunda kesin bir sıralama yapmak zor, çünkü her teknik direktörün başarıları, oynattığı futbol tarzı ve takımlarındaki performanslar değişiklik gösterebilir. Ancak, Türk futbolunda son yıllarda bazı teknik direktörler öne çıkıyor. Yapay Zeka, Süper Lig'in öne çıkan 20 başarılı hocasını sıraladı. İşte o hocalar...