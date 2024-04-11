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Haberler Galeri Süper Lig'e damga vuran hocalar belli oldu! Yapay zeka, en iyileri seçti: Zirvede flaş isim...
Giriş Tarihi: 11.04.2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 19:06

Süper Lig'e damga vuran hocalar belli oldu! Yapay zeka, en iyileri seçti: Zirvede flaş isim...

Süper Lig tarihinde birçok hoca birden fazla başarı elde etmiş ve şampiyonluklar yaşamış. Bugüne kadar yerli ve yabancı olmak üzere birçok deneyimli teknik direktör, Türk futbol tarihine damgasını vurmayı başardı. Yapay Zeka, Süper Lig'e damga vuran hocaları belirlerken, zirvede flaş bir isim yer aldı. İşte, yapay zekanın seçtiği en iyi hocalar...

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Süper Lig’e damga vuran hocalar belli oldu! Yapay zeka, en iyileri seçti: Zirvede flaş isim...

Süper Lig'in en iyi teknik direktörleri konusunda kesin bir sıralama yapmak zor, çünkü her teknik direktörün başarıları, oynattığı futbol tarzı ve takımlarındaki performanslar değişiklik gösterebilir. Ancak, Türk futbolunda son yıllarda bazı teknik direktörler öne çıkıyor. Yapay Zeka, Süper Lig'in öne çıkan 20 başarılı hocasını sıraladı. İşte o hocalar...

Süper Lig’e damga vuran hocalar belli oldu! Yapay zeka, en iyileri seçti: Zirvede flaş isim...

1- FATİH TERİM

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Süper Lig’e damga vuran hocalar belli oldu! Yapay zeka, en iyileri seçti: Zirvede flaş isim...

2- ŞENOL GÜNEŞ

Süper Lig’e damga vuran hocalar belli oldu! Yapay zeka, en iyileri seçti: Zirvede flaş isim...

3- MUSTAFA DENİZLİ

Süper Lig’e damga vuran hocalar belli oldu! Yapay zeka, en iyileri seçti: Zirvede flaş isim...

4- MİRCEA LUCESCU

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