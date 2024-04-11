Giriş Tarihi: 11.04.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
19:06
Süper Lig'e damga vuran hocalar belli oldu! Yapay zeka, en iyileri seçti: Zirvede flaş isim...
Süper Lig tarihinde birçok hoca birden fazla başarı elde etmiş ve şampiyonluklar yaşamış. Bugüne kadar yerli ve yabancı olmak üzere birçok deneyimli teknik direktör, Türk futbol tarihine damgasını vurmayı başardı. Yapay Zeka, Süper Lig'e damga vuran hocaları belirlerken, zirvede flaş bir isim yer aldı. İşte, yapay zekanın seçtiği en iyi hocalar...