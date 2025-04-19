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Haberler Galeri SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 || İlk takım belli oldu! Bu yıl Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi?
Giriş Tarihi: 19.04.2025 21:12 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 21:14

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 || İlk takım belli oldu! Bu yıl Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi?

TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken, futbol tutkunları "Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi?" sorusunun cevabını merak ediyor. Sezon sonunda ilk iki sırayı alan ekiplerin doğrudan Süper Lig'e yükseldiği ligde, zirve mücadelesi nefes kesiyor. Taraftarlar ve spor severler, 2025 sezonunda Süper Lig bileti kapan kulüpleri araştırmaya başladı. İşte, Süper Lig'e yükselen takımlar ve tüm detaylar.

SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 || İlk takım belli oldu! Bu yıl Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi?

TFF 1. Lig'de üst sıralardaki rekabet heyecanla devam ederken, futbolseverler 2025 sezonunda Süper Lig'e çıkan takımların kimler olduğunu araştırıyor. Ligde ilk iki sırayı alan kulüpler doğrudan Süper Lig'e yükselirken, taraftarlar son durumu yakından takip ediyor. Peki, bu sezon Süper Lig'e çıkan takımlar hangileri? İşte, detaylar.

SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 || İlk takım belli oldu! Bu yıl Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi?

SÜPER LİG'E YÜKSELEN İLK TAKIM KOCAELİSPOR OLDU!

TFF 1. Lig'de bugün oynanan maçta Boluspor rakibi Fatih Karagümrük'ü mağlup etti. Bu sonucun ardından ligde lider olan Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmesi kesinleşmiş oldu.

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SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 || İlk takım belli oldu! Bu yıl Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi?

TFF 1. Lig'de zirve yarışında heyecan devam ediyor. Ligin ikincisi Fatih Karagümrük bugün deplasmanda Boluspor'a konuk oldu. Boluspor rakibini 1-0 mağlup etti.

SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 || İlk takım belli oldu! Bu yıl Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi?

KARAGÜMRÜK'ÜN YENİLMESİ İLE KOCAELİSPOR SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü mağlup etmesinden sonra lider Kocaelispor'un da Süper Lig'e yükselmesi kesinleşmiş oldu.

SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 || İlk takım belli oldu! Bu yıl Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi?