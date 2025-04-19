Giriş Tarihi: 19.04.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
21:14
SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 || İlk takım belli oldu! Bu yıl Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi?
TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken, futbol tutkunları "Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi?" sorusunun cevabını merak ediyor. Sezon sonunda ilk iki sırayı alan ekiplerin doğrudan Süper Lig'e yükseldiği ligde, zirve mücadelesi nefes kesiyor. Taraftarlar ve spor severler, 2025 sezonunda Süper Lig bileti kapan kulüpleri araştırmaya başladı. İşte, Süper Lig'e yükselen takımlar ve tüm detaylar.