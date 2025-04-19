SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 || İlk takım belli oldu! Bu yıl Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi?

TFF 1. Lig'de üst sıralardaki rekabet heyecanla devam ederken, futbolseverler 2025 sezonunda Süper Lig'e çıkan takımların kimler olduğunu araştırıyor. Ligde ilk iki sırayı alan kulüpler doğrudan Süper Lig'e yükselirken, taraftarlar son durumu yakından takip ediyor. Peki, bu sezon Süper Lig'e çıkan takımlar hangileri? İşte, detaylar.