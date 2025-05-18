Giriş Tarihi: 18.05.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
19:29
Süper Lig'e yükselen ve düşen takımlar 2024-2025 | Hangi takımlar Süper Lig'e çıktı, kaç takım düştü?
2024-2025 sezonunun sona ermesine çok az bir süre kala Süper Lig'de düşen ve yükselen takımlar netleşiyor. Sezon boyunca büyük bir rekabetin yaşandığı hem Trendyol Süper Lig hem de 1. Lig'de küme düşme ve üst lige çıkma heyecanı son haftalara kadar sürdü. Peki, bu sezon Süper Lig'den hangi takımlar düştü ve 1. Lig'den hangi ekipler Süper Lig'e yükseldi?