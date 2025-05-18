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Haberler Galeri Süper Lig'e yükselen ve düşen takımlar 2024-2025 | Hangi takımlar Süper Lig'e çıktı, kaç takım düştü?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 19:29 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 19:29

Süper Lig'e yükselen ve düşen takımlar 2024-2025 | Hangi takımlar Süper Lig'e çıktı, kaç takım düştü?

2024-2025 sezonunun sona ermesine çok az bir süre kala Süper Lig'de düşen ve yükselen takımlar netleşiyor. Sezon boyunca büyük bir rekabetin yaşandığı hem Trendyol Süper Lig hem de 1. Lig'de küme düşme ve üst lige çıkma heyecanı son haftalara kadar sürdü. Peki, bu sezon Süper Lig'den hangi takımlar düştü ve 1. Lig'den hangi ekipler Süper Lig'e yükseldi?

Süper Lig’e yükselen ve düşen takımlar 2024-2025 | Hangi takımlar Süper Lig’e çıktı, kaç takım düştü?

Türkiye'de futbol sezonu sona ererken ve gözler, Süper Lig'e yükselen takımlar ile ligden düşen ekiplerin hangileri olduğuna çevrildi. Play-off mücadeleleri ve son hafta karşılaşmalarının ardından 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yaşanan değişiklikler belli oldu. İşte, üst lige yükselenler ve Süper Lig'e veda eden takımların listesi...

Süper Lig’e yükselen ve düşen takımlar 2024-2025 | Hangi takımlar Süper Lig’e çıktı, kaç takım düştü?

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Kocaelispor Süper Lig'e çıkan ilk takım olmuştu. Son maçların ardından Kocaelispor'un ardından Gençlerbirliği lig biletini aldı ve yükselen 2. takım oldu.

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Süper Lig’e yükselen ve düşen takımlar 2024-2025 | Hangi takımlar Süper Lig’e çıktı, kaç takım düştü?

SÜPER LİG'E KAÇ TAKIM ÇIKACAK?

3-7 arasındaki takımlar Süper Lig'e yükselen 3. takımı belirleyecek. Bir biri ile eşleşecek takımlar play-off finaline ulaşmaya çalışacak ve finalde kazanan Süper Lig'e yükselen 3. takım olacak.

Süper Lig’e yükselen ve düşen takımlar 2024-2025 | Hangi takımlar Süper Lig’e çıktı, kaç takım düştü?

TRENDYOL 1. LİG'DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR

Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü ve Adanaspor küme düşen takımlar oldu.

Süper Lig’e yükselen ve düşen takımlar 2024-2025 | Hangi takımlar Süper Lig’e çıktı, kaç takım düştü?

SÜPER LİG KÜME DÜŞEN TAKIMLAR

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor'un matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşmişti. Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a 5-1 yenilen Atakaş Hatayspor, küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.