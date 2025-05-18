Süper Lig’e yükselen ve düşen takımlar 2024-2025 | Hangi takımlar Süper Lig’e çıktı, kaç takım düştü?

Türkiye'de futbol sezonu sona ererken ve gözler, Süper Lig'e yükselen takımlar ile ligden düşen ekiplerin hangileri olduğuna çevrildi. Play-off mücadeleleri ve son hafta karşılaşmalarının ardından 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yaşanan değişiklikler belli oldu. İşte, üst lige yükselenler ve Süper Lig'e veda eden takımların listesi...