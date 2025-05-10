Giriş Tarihi: 10.05.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
19:04
Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Süper Lig 35. hafta
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor Galatasaray karşılaşması yaşanacak. Bordo mavili ekip bu önemli karşılaşmada evinde Galatasaray'ı konuk edecek ve karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. İyi bir sezon geçiren sarı kırmızılılar karşılaşmayı 3 puanla tamamlamak istiyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın merak edilenleri...