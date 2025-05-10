Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Süper Lig 35. hafta

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçına saatler kaldı. İki takımın da taraftarlarının heyecanla beklediği dev karşılaşmanın muhtemel 11'leri, yayın kanalı ve saati merak edildi. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...