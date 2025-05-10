Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Süper Lig 35. hafta
Giriş Tarihi: 10.05.2025 19:02 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 19:04

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Süper Lig 35. hafta

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor Galatasaray karşılaşması yaşanacak. Bordo mavili ekip bu önemli karşılaşmada evinde Galatasaray'ı konuk edecek ve karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. İyi bir sezon geçiren sarı kırmızılılar karşılaşmayı 3 puanla tamamlamak istiyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın merak edilenleri...

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Süper Lig 35. hafta

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçına saatler kaldı. İki takımın da taraftarlarının heyecanla beklediği dev karşılaşmanın muhtemel 11'leri, yayın kanalı ve saati merak edildi. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Süper Lig 35. hafta

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Süper Lig'deki dev mücadele 19.00'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Süper Lig 35. hafta

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN KANALI

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği Trabzonspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Süper Lig 35. hafta

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNAL MAÇINA ÇIKACAK!

İki takım, Süper Lig'deki müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak.

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Süper Lig 35. hafta