Süper Lig’in yıldızı listeyi değiştirdi! Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu belli oldu

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu listesi açıklandı. Birbirinden farklı yıldız ismin bulunduğu listede Süper Lig'in yeni transferi zirveyi karıştırdı. Kullanıcı oylarının büyük etkisi olduğu listede birbirinden farklı kritere de dikkat edildi. Peki bu 50 kişilik listede kimler var? İşte hem futboluyla hem de yakışıklılığı ile yeşil sahalara damga vuran o isimlerden bazıları…