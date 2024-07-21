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Haberler Galeri Süper Lig'in yıldızı listeyi değiştirdi! Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu belli oldu
Giriş Tarihi: 21.07.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 16:00

Süper Lig'in yıldızı listeyi değiştirdi! Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu belli oldu

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu listesi açıklandı. Birbirinden farklı yıldız ismin bulunduğu listede Süper Lig'in yeni transferi zirveyi karıştırdı. Kullanıcı oylarının büyük etkisi olduğu listede birbirinden farklı kritere de dikkat edildi. Peki bu 50 kişilik listede kimler var? İşte hem futboluyla hem de yakışıklılığı ile yeşil sahalara damga vuran o isimlerden bazıları…

Süper Lig’in yıldızı listeyi değiştirdi! Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu belli oldu

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu listesi açıklandı. Birbirinden farklı yıldız ismin bulunduğu listede Süper Lig'in yeni transferi zirveyi karıştırdı. Kullanıcı oylarının büyük etkisi olduğu listede birbirinden farklı kritere de dikkat edildi. Peki bu 50 kişilik listede kimler var? İşte hem futboluyla hem de yakışıklılığı ile yeşil sahalara damga vuran o isimlerden bazıları…

Süper Lig’in yıldızı listeyi değiştirdi! Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu belli oldu

Kevin Trapp

Futbol hayatına Almanya'da devam eden Kevin Trapp kaleciliği kadar yakışıklılığı ile de dikkatleri çekiyor.

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Süper Lig’in yıldızı listeyi değiştirdi! Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu belli oldu

James Rodriguez

32 yaşındaki 10 numara Dünyanın en yakışıklı futbolcuları listesinde kendine buldu. James bugünlerde Brezilya'nın Sao Paulo takımında forma giyiyor.

Süper Lig’in yıldızı listeyi değiştirdi! Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu belli oldu

Olivier Giroud

37 yaşındaki Giroud da listede yer buldu.

Süper Lig’in yıldızı listeyi değiştirdi! Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu belli oldu

Isco

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