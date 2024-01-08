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Haberler Galeri Tarihin en iyi 50 futbol takımı logosu belli oldu! Süper Lig'den sadece ve sadece 2 takım var...
Giriş Tarihi: 08.01.2024 20:46 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 20:49

Tarihin en iyi 50 futbol takımı logosu belli oldu! Süper Lig'den sadece ve sadece 2 takım var...

Son dakika haberi: Futbolseverler tarafından yakından takip edilen dergi olan FourFourTwo, tüm zamanların en iyi futbol kulübü logolarını açıkladı. 50 takımın yer aldığı geniş listede Süper Lig'den sadece 2 takım yer alıyor. FourFourTwo dergisinin belirlediği tüm zamanların en iyi 50'si ve o listede yer alan 2 Süper Lig devini haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...

Tarihin en iyi 50 futbol takımı logosu belli oldu! Süper Lig’den sadece ve sadece 2 takım var...

FourFourTwo dergisinin derlediği listeye göre, tüm zamanların en iyi 100 takım logosu belli oldu. İşte o liste...

Tarihin en iyi 50 futbol takımı logosu belli oldu! Süper Lig’den sadece ve sadece 2 takım var...

1. 1860 Munich

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Tarihin en iyi 50 futbol takımı logosu belli oldu! Süper Lig’den sadece ve sadece 2 takım var...

2. Aberdeen

Tarihin en iyi 50 futbol takımı logosu belli oldu! Süper Lig’den sadece ve sadece 2 takım var...

3. AC Milan

Tarihin en iyi 50 futbol takımı logosu belli oldu! Süper Lig’den sadece ve sadece 2 takım var...

4. Ajax

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