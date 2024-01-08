Giriş Tarihi: 08.01.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
20:49
Tarihin en iyi 50 futbol takımı logosu belli oldu! Süper Lig'den sadece ve sadece 2 takım var...
Son dakika haberi: Futbolseverler tarafından yakından takip edilen dergi olan FourFourTwo, tüm zamanların en iyi futbol kulübü logolarını açıkladı. 50 takımın yer aldığı geniş listede Süper Lig'den sadece 2 takım yer alıyor. FourFourTwo dergisinin belirlediği tüm zamanların en iyi 50'si ve o listede yer alan 2 Süper Lig devini haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...