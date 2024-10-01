Tarihin en iyi Brezilyalı futbolcularını açıkladılar! Yolu Türkiye’den geçen 5 yıldız var

Dünya futbolunun en başarılı ülkelerinden birisi olan Brezilya, 5 kez ile Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke konumunda... Sambacılar; Pele, Zico, Socrates, Garrincha, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho gibi her dönem futbola armağan ettiği yıldızlarla hafızalara kazındı. FourFourTwo dergisi, Brezilya futbolunun en iyi isimlerini açıkladı. Listede Süper Lig'de forma giyen 4 futbolcu da yer aldı.