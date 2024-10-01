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Haberler Galeri Tarihin en iyi Brezilyalı futbolcularını açıkladılar! Yolu Türkiye’den geçen 5 yıldız var
Giriş Tarihi: 01.10.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 11:45

Tarihin en iyi Brezilyalı futbolcularını açıkladılar! Yolu Türkiye’den geçen 5 yıldız var

Dünya futbolunun en başarılı ülkelerinden birisi olan Brezilya, 5 kez ile Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke konumunda... Sambacılar; Pele, Zico, Socrates, Garrincha, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho gibi her dönem futbola armağan ettiği yıldızlarla hafızalara kazındı. FourFourTwo dergisi, Brezilya futbolunun en iyi isimlerini açıkladı. Listede Süper Lig'de forma giyen 5 futbolcu da yer aldı.

Tarihin en iyi Brezilyalı futbolcularını açıkladılar! Yolu Türkiye’den geçen 5 yıldız var

Dünya futbolunun en başarılı ülkelerinden birisi olan Brezilya, 5 kez ile Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke konumunda... Sambacılar; Pele, Zico, Socrates, Garrincha, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho gibi her dönem futbola armağan ettiği yıldızlarla hafızalara kazındı. FourFourTwo dergisi, Brezilya futbolunun en iyi isimlerini açıkladı. Listede Süper Lig'de forma giyen 4 futbolcu da yer aldı.

Tarihin en iyi Brezilyalı futbolcularını açıkladılar! Yolu Türkiye’den geçen 5 yıldız var

20. Taffarel - GALATASARAY

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Tarihin en iyi Brezilyalı futbolcularını açıkladılar! Yolu Türkiye’den geçen 5 yıldız var

19. Marcelo

Tarihin en iyi Brezilyalı futbolcularını açıkladılar! Yolu Türkiye’den geçen 5 yıldız var

18. Roberto Carlos

Tarihin en iyi Brezilyalı futbolcularını açıkladılar! Yolu Türkiye’den geçen 5 yıldız var

17. Gerson

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