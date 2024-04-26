TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıkladı! Gündemi sarsacak sözler: "Bana saldıranlar..." | Yeniden aday olacak mı?

Harcama limitlerini açıklasak, 13-14 Anadolu kulübü hiç transfer yapamayacaktı. Düzenlemeler yaptık. Bu yıl Trendyol ile reklam anlaşması yaptık. Yaklaşık 700 milyon Lira, o günkü parayla 30 milyon dolardı. Avrupa'daki en büyük üçüncü isim hakkını aldık. Bu isim hakkı, naklen yayın parası ile kıyaslandığında 85 milyon dolar 3/1'ini geçen bir para. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Sponsorluk gelirlerinde yüzde 200-230 arası artışlar sağladık. Bu da yaptığımız çalışmaların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Mart ayındaki ihalede ise 2 milyar 620 milyon TL'ydi. 182 milyon dolara getirdik. Çıkardığımız rakam bu kadar problemli bir sezonda, rekor sayılabilir. Tamamı yüzde yüz TL olan bir rakamın yüzde 50'sini dolar olarak ve bir sene önce enflasyonun yar-ı sı kadar artık olan rakamı tamamı kadar artışa getirdik. TL kısmı, enflasyon rakamı neyse onun üzerine eklenecek. Döviz artışından etkilenmesi yüzde 50 olacak. Bu niye önemli, kulüpler yabancı oyuncu alıyor. Kur arttıkça oyuncuların maliyetleri de artıyor. 2 yıldır çalışıyoruz, bitti. Süper Lig'e Trendyol dışında ana sponsorluklar kazandırarak gelirlerini artıracağız. Mart ayında naklen yayın ihalesi bitti mi bitti. A Takım listesine yazılacak yabancı sayısını 14'ten 12'ye düşürdük. İlk 11'de sınırsız yerli ya da yabancı kuralını 5 yıla kadar ne zaman açıkladık ocak ayında. Harcama limitinde kural şu; 30 Mayıs'ta tüm kulüpler gelir ve giderlerini bildirecek, biz 10 Haziran'da açıklayacağız zaten. Bunun federasyon değişikliği ile ilgisi yok. Bahane üretmesinler.

