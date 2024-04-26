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Haberler Galeri TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıkladı! Gündemi sarsacak sözler: "Bana saldıranlar..." | Yeniden aday olacak mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 07:17

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıkladı! Gündemi sarsacak sözler: "Bana saldıranlar..." | Yeniden aday olacak mı?

Son dönemlerde tartışılan isimlerin başında gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, SABAH Spor'a gündeme damga vuracak özel açıklamalarda bulundu. Seçime gitmeye hazırlanan TFF'de neler yaşanıyor? Kendisine yapılan eleştirilere cevap veren Büyükekşi, Riyad olayı, Halil Umut Meler'in yumruklanması, FIFA ve UEFA hakkında ortaya atılan iddialar ve Kulüpleri Birliği - Dursun Özbek konusu olmak üzere birçok konu hakkında çok çarpıcı itiraflarda bulundu. - Son dakika haberleri -

MURAT ÖZBOSTAN
YASEMİN YILDIRIM
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den açıkladı! Gündemi sarsacak sözler: Bana saldıranlar... | Yeniden aday olacak mı?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, SABAH Spor'a gündeme damga vuracak özel açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında seçime gitmeye hazırlanan TFF'de neler yaşanıyor? Kendisine yapılan eleştirilere cevap veren Büyükekşi, Riyad olayı, Halil Umut Meler'in yumruklanması, TFF'nin bütçesi, FIFA ve UEFA hakkında ortaya atılan iddialar ve Kulüpleri Birliği - Dursun Özbek konusu olmak üzere birçok konu hakkında gündeme damga vuracak özel açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den açıkladı! Gündemi sarsacak sözler: Bana saldıranlar... | Yeniden aday olacak mı?

Murat Özbostan: Şiddetle 18 Temmuz'a karşı çıkan bir grup var ve gerekçeleri de sezon açılışı öncesi yeni yönetimin sıkıntı yaşayacağı. Sıkıntı yaşanır mı?

Kurullar diyorlar, MHK diyorlar, her şeyi diyorlar… Ama kurullar seçimle gelmiyor, onlar bağımsız. Federasyon değişse bile istifa etmedikleri sürece 4 yıl görevde kalabilirler. Bu da olayın ne kadar saptırıldığının ispatı. Bizim için en önemli konu ne? Yurt dışında da yaşayanlarla birlikte 100 milyon insanımız var. Milli Takım başarılı olduğunda hep birlikte sevineceğiz.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den açıkladı! Gündemi sarsacak sözler: Bana saldıranlar... | Yeniden aday olacak mı?

Ülkede en çok neye ihtiyacımız var, birlik ve beraberliğe. Tam şampiyonaya giderken bir genel kurul, bu ekibin motivasyonunu, başarısını bozar. Sorumlular değişecek. Bir takım şeyler uğruna siz ne yapmak istiyorsunuz? Türk Milli Takımı hepimizin. Herkesin aynı anda mutlu olduğu başka bir şey yok. Milli Takım'ın başarısında herkes omuz omuza veriyor. Bizim olmazsa olmazımız Milli Takım'ın başarılı olmasıdır. Ben böyle zorlamalar olduğunda onların niyetinden şüphe duyarım. Biz seçimli genel kurul kararı aldık mı aldık. Sizin niyetiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den açıkladı! Gündemi sarsacak sözler: Bana saldıranlar... | Yeniden aday olacak mı?

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"HER ŞEYİ BİR BİR BİTİRDİK BAHANE ÜRETMESİNLER"

2022'de göreve ilk geldiğimizde naklen yayın ihalesi yapılmamıştı. Ortada imzalanan bir sözleşme yoktu. Yabancı konusu belli değildi. Harcama limitleri net değildi. Kulüpler transfer yapacak, ihale olmadığı için eline geçecek parayı bilmiyor. Transfer yapacak, kaç yabancı olacak belli değil. 1 milyar 900 milyon Lira'ya anlaşmış ama imzalamamışlar. Biz hızlı bir şekilde devreye girip 2 milyar 200 milyon liraya aynı hafta imzaları attırdık. Dakika 1, gol 1 misali 300 milyon gibi bir artış sağladık. Bunun için de kendi networklarımızı kullandık. 8+3'ü bir yıl devam ettirme kararı aldık kulüplerin sıkıntısı olmasın diye.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den açıkladı! Gündemi sarsacak sözler: Bana saldıranlar... | Yeniden aday olacak mı?

Harcama limitlerini açıklasak, 13-14 Anadolu kulübü hiç transfer yapamayacaktı. Düzenlemeler yaptık. Bu yıl Trendyol ile reklam anlaşması yaptık. Yaklaşık 700 milyon Lira, o günkü parayla 30 milyon dolardı. Avrupa'daki en büyük üçüncü isim hakkını aldık. Bu isim hakkı, naklen yayın parası ile kıyaslandığında 85 milyon dolar 3/1'ini geçen bir para. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Sponsorluk gelirlerinde yüzde 200-230 arası artışlar sağladık. Bu da yaptığımız çalışmaların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Mart ayındaki ihalede ise 2 milyar 620 milyon TL'ydi. 182 milyon dolara getirdik. Çıkardığımız rakam bu kadar problemli bir sezonda, rekor sayılabilir. Tamamı yüzde yüz TL olan bir rakamın yüzde 50'sini dolar olarak ve bir sene önce enflasyonun yar-ı sı kadar artık olan rakamı tamamı kadar artışa getirdik. TL kısmı, enflasyon rakamı neyse onun üzerine eklenecek. Döviz artışından etkilenmesi yüzde 50 olacak. Bu niye önemli, kulüpler yabancı oyuncu alıyor. Kur arttıkça oyuncuların maliyetleri de artıyor. 2 yıldır çalışıyoruz, bitti. Süper Lig'e Trendyol dışında ana sponsorluklar kazandırarak gelirlerini artıracağız. Mart ayında naklen yayın ihalesi bitti mi bitti. A Takım listesine yazılacak yabancı sayısını 14'ten 12'ye düşürdük. İlk 11'de sınırsız yerli ya da yabancı kuralını 5 yıla kadar ne zaman açıkladık ocak ayında. Harcama limitinde kural şu; 30 Mayıs'ta tüm kulüpler gelir ve giderlerini bildirecek, biz 10 Haziran'da açıklayacağız zaten. Bunun federasyon değişikliği ile ilgisi yok. Bahane üretmesinler.

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