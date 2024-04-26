Giriş Tarihi: 26.04.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
07:17
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıkladı! Gündemi sarsacak sözler: "Bana saldıranlar..." | Yeniden aday olacak mı?
Son dönemlerde tartışılan isimlerin başında gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, SABAH Spor'a gündeme damga vuracak özel açıklamalarda bulundu. Seçime gitmeye hazırlanan TFF'de neler yaşanıyor? Kendisine yapılan eleştirilere cevap veren Büyükekşi, Riyad olayı, Halil Umut Meler'in yumruklanması, FIFA ve UEFA hakkında ortaya atılan iddialar ve Kulüpleri Birliği - Dursun Özbek konusu olmak üzere birçok konu hakkında çok çarpıcı itiraflarda bulundu. - Son dakika haberleri -