TFF’den Günay Güvenç’e Fair Play ödülü! Top toplayıcı çocuk ile diyaloğu gündem olmuştu...

"ÖYLE YAPMA AMA GÖZÜNÜ SEVEYİM"

Görüntülerde, top toplayıcı çocuğun topu hızlı bir şekilde Günay'a atmasının ardından deneyimli kalecinin ortamı yumuşatmak adına, "Öyle yapma ama gözünü seveyim bak" cümlelerini kullandığı ve çocuğa sarıldığı görülmüştü.