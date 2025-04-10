Giriş Tarihi: 10.04.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
18:04
TFF'den Günay Güvenç'e Fair Play ödülü! Top toplayıcı çocuk ile diyaloğu gündem olmuştu...
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaştığı derbi mücadelesinde, sarı-kırmızılı takımın kalecisi Günay Güvenç ile Ülker Stadyumu'nda görevli top toplayıcı çocuk arasında yaşanan diyalog gündeme damgasını vurmuştu. Sabah.com.tr'den Tarık Z. Akan'ın çektiği o flaş görüntülerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan diyalogdaki olumlu tavrı nedeniyle Cimbom'un 33 yaşındaki file bekçisine ödül verme kararı aldı. İşte haberin detayları…