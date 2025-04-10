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Giriş Tarihi: 10.04.2025 17:59 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 18:04

TFF'den Günay Güvenç'e Fair Play ödülü! Top toplayıcı çocuk ile diyaloğu gündem olmuştu...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaştığı derbi mücadelesinde, sarı-kırmızılı takımın kalecisi Günay Güvenç ile Ülker Stadyumu'nda görevli top toplayıcı çocuk arasında yaşanan diyalog gündeme damgasını vurmuştu. Sabah.com.tr'den Tarık Z. Akan'ın çektiği o flaş görüntülerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan diyalogdaki olumlu tavrı nedeniyle Cimbom'un 33 yaşındaki file bekçisine ödül verme kararı aldı. İşte haberin detayları…

SABAH.COM.TR SPOR
TFF’den Günay Güvenç’e Fair Play ödülü! Top toplayıcı çocuk ile diyaloğu gündem olmuştu...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takımın kaleci Günay Güvenç ile top toplayıcı çocuk arasında yaşanan diyalog günlerce konuşuldu.

TFF’den Günay Güvenç’e Fair Play ödülü! Top toplayıcı çocuk ile diyaloğu gündem olmuştu...

"ÖYLE YAPMA AMA GÖZÜNÜ SEVEYİM"

Görüntülerde, top toplayıcı çocuğun topu hızlı bir şekilde Günay'a atmasının ardından deneyimli kalecinin ortamı yumuşatmak adına, "Öyle yapma ama gözünü seveyim bak" cümlelerini kullandığı ve çocuğa sarıldığı görülmüştü.

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TFF’den Günay Güvenç’e Fair Play ödülü! Top toplayıcı çocuk ile diyaloğu gündem olmuştu...

GÖRÜNTÜLERİ SABAH.COM.TR YAYINLAMIŞTI

Sabah.com.tr'den Tarık Z.Akan'ın çektiği görüntülerin ardından Günay Güvenç; Kadıköy'de top toplayıcı çocukla yaşadığı diyalog sonrası Fair-Play ödülüne layık görüldü.

TFF’den Günay Güvenç’e Fair Play ödülü! Top toplayıcı çocuk ile diyaloğu gündem olmuştu...

TFF'DEN GÜNAY GÜVENÇ'E ÖDÜL

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kurulun, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları nedeniyle Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'i ödüllendirme kararı aldığı ifade edildi.

TFF’den Günay Güvenç’e Fair Play ödülü! Top toplayıcı çocuk ile diyaloğu gündem olmuştu...

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, fair play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'ni açıkladı.