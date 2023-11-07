Tottenham-Chelsea maçında 5 gol 2 kırmızı kart! Nicolas Jackson hat-trick yaptı

Premier Lig'de 11. haftanın kapanış maçı Londra derbisine sahne oldu. Teknik direktör Postecoglou ile sezona müthiş bir başlangıç yapan Tottenham evinde Chelsea'yi ağırladı.

Maça hızlı başlayan taraf olan Tottenham, İsveçli yıldızı Kulusevski ile 6. dakikada 1-0 öne geçti. Bu golden Tottenham'ın yıldıız Heung Min Son'un 14. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu dakikadan sonra etkili taraf olan Chelsea'de 21'de Raheem Sterling ve 28. dakikada Moises Caicedo'nun attığı goller de VAR incelemeleri sonrası iptal edildi.

VAR DEVREYE GİRDİ, CHELSEA PENALTI KAZANDI

Caicedo'nun golü öncesini de izleyen VAR, Romero'nun Enzo Fernandez'e faul yaptğı gerekçesiyle hakemi izlemeye çağırdı ve penaltı kararı çıktı. Hakem, Romero'ya kırmızı kart gösterdi ve Tottenham 10 kişi kaldı. Penaltıyı kullanan Cole Palmer, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

TOTTENHAM 9 KİŞİ KALDI

İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmada ikinci yarı adeta nefesleri kesti. Tottenham'da 55. dakikada Destiny Udogie, Sterling'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü kırmızı kartla oyun dışı kalarak Tottenham'ı 9 kişi bıraktı.

CHELSEA JACKSON İLE ÖNE GEÇTİ

9 kişi kalan Tottenham karşısında ataklarını artıran Chelsea, 75. dakikada golcüsü Nicolas Jackson'ın attığı golle 2-1 öne geçti.

Tottenham, bu gole hemen cevap vermek istedi. Fakat Eric Dier'in 79. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt sebebiyle iptal edildi.



Baskısını artıran Chelsea'de ikinci golü atan Nicolas Jackson, 90+4 ve 90+7'de yine sahneye çıktı ve hat-trick yaparak takımının sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmasında büyük rol oynadı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham 26 puanda kaldı. Chelsea ise 15 puana yükseldi. Bu sonucun ardından Tottenham, bu sezon ilk kez mağlubiyet yaşadı ve 26 puanda kaldı. Chelsea, 15 puana yükseldi.



Tottenham, ligde gelecek hafta Wolves deplasmanına gidecek. Chelsea, sahasında Manchester City'yi konuk edecek.