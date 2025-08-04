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Haberler Galeri Tottenham’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! 30 milyon euroluk yıldız için görüşmeler başlıyor
Giriş Tarihi: 04.08.2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 10:20

Tottenham’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! 30 milyon euroluk yıldız için görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacak. Sarı-lacivertli takım, ilk maçı kazanarak tur için avantaj sağlama peşinde. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Kanarya, piyasa değeri 30 milyon euro olan Tottenham'ın yıldızı için görüşmelere başlıyor.

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Tottenham’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! 30 milyon euroluk yıldız için görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 6 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Kanarya kritik maçtan galip gelerek rövanş öncesi avantaj sağlamak istiyor.

Tottenham’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! 30 milyon euroluk yıldız için görüşmeler başlıyor

Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Kanarya, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

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Tottenham’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! 30 milyon euroluk yıldız için görüşmeler başlıyor

KANAT VE ORTA SAHA ÖNCELİK

Hücum ve orta saha bölgesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu için görüşmelere başladı.

Tottenham’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! 30 milyon euroluk yıldız için görüşmeler başlıyor

Kerem transferini kısa süre içinde bitirmek isteyen sarı-lacivertli takım, orta saha bölgesi için de yıldız bir ismi gözüne kestirdi.

Tottenham’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! 30 milyon euroluk yıldız için görüşmeler başlıyor

Amrabat'tan beklediği performansı alamayan Kanarya, Fred'in yanına yıldız bir futbolcuyu almak için harekete geçti.

Tottenham’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! 30 milyon euroluk yıldız için görüşmeler başlıyor

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur'u kadrosuna katmak istiyor.

Tottenham’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! 30 milyon euroluk yıldız için görüşmeler başlıyor

Yönetimin henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ancak kısa süre içinde Uruguaylı oyuncu ve Tottenham ile görüşmelere başlayacağı aktarıldı.

Tottenham’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! 30 milyon euroluk yıldız için görüşmeler başlıyor

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

28 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

Tottenham’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! 30 milyon euroluk yıldız için görüşmeler başlıyor

Bentancur'un Premier Lig deviyle mevcut sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Tottenham’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! 30 milyon euroluk yıldız için görüşmeler başlıyor

Sarı-lacivertli takım, sözleşmesinin son senesinde olan oyuncuyu daha düşük bir bedele kadrosuna katmayı düşünüyor.

Tottenham’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! 30 milyon euroluk yıldız için görüşmeler başlıyor

Başarılı orta saha, 2022 yılında Juventus'tan 19 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Tottenham’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! 30 milyon euroluk yıldız için görüşmeler başlıyor

Rodrigo Bentancur, Arjantin devi Boca Juniors'un altyapısında yetişmiş ve ismini tüm dünyaya duyurmuştu.

Tottenham’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! 30 milyon euroluk yıldız için görüşmeler başlıyor

Geçen sezon Tottenham formasıyla 44 maça çıkan Bentancur, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.