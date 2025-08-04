Giriş Tarihi: 04.08.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025
10:20
Tottenham’ın yıldızı Fenerbahçe’ye! 30 milyon euroluk yıldız için görüşmeler başlıyor
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacak. Sarı-lacivertli takım, ilk maçı kazanarak tur için avantaj sağlama peşinde. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Kanarya, piyasa değeri 30 milyon euro olan Tottenham'ın yıldızı için görüşmelere başlıyor.