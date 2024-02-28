Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Hakem Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı mücadele tek maç usulüne göre oynanacak. Karşılaşmanın galibi adını yarı final turuna yazdıracak. Futbolseverler mücadelenin ayrıntılarını öğrenmek istiyor. Peki, Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.