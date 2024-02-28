Giriş Tarihi: 28.02.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
09:04
Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda kazanan takım adını direkt yarı finale yazdırırken kaybeden takım ise kupa hayaline noktayı koyacak. Trabzonspor, taraftarı önünde Başakşehir'i mağlup ederek yarı finale uzanmak adını son 4 takım arasına yazdırmak istiyor. Peki, Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar.