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Haberler Galeri Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu
Giriş Tarihi: 28.02.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:04

Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda kazanan takım adını direkt yarı finale yazdırırken kaybeden takım ise kupa hayaline noktayı koyacak. Trabzonspor, taraftarı önünde Başakşehir'i mağlup ederek yarı finale uzanmak adını son 4 takım arasına yazdırmak istiyor. Peki, Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar.

Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Hakem Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı mücadele tek maç usulüne göre oynanacak. Karşılaşmanın galibi adını yarı final turuna yazdıracak. Futbolseverler mücadelenin ayrıntılarını öğrenmek istiyor. Peki, Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Başakşehir maçı 28 Şubat Çarşamba günü bugün oynanacak.

Papara Park'ta saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşması tek maç üzerinden oynanırken yarı final maçları rövanşlı oynanacak.

Trabzonspor- Başakşehir eşleşmesinin galibi yarı finalde Galatasaray- Karagümrük maçının kazananı ile karşılaşacak.

Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu

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