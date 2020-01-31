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Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi Sergen Yalçın detayı!

Süper Lig'in 20. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından olan iki takımın maçı nefesleri kesecek. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe, bir maçı eksik rakibinin 2 puan önünde bulunuyor. Kanarya'da hedef bu dev maçı kazanıp, 4 maçlık galibiyet serisini sürdürmek. Fırtına ise, sahadan galip ayrılıp hem rakibinin önüne geçmek hem de moral depolamak istiyor. Biletlerin dakikalar içerisinde tükendiği karşılaşma öncesi bu heyecanı iki takımda da yaşayan futbolcuları sizler için derledik...