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maçı öncesi detayı!

Süper Lig'in 20. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından olan iki takımın maçı nefesleri kesecek. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe, bir maçı eksik rakibinin 2 puan önünde bulunuyor. Kanarya'da hedef bu dev maçı kazanıp, 4 maçlık galibiyet serisini sürdürmek. Fırtına ise, sahadan galip ayrılıp hem rakibinin önüne geçmek hem de moral depolamak istiyor. Biletlerin dakikalar içerisinde tükendiği karşılaşma öncesi bu heyecanı iki takımda da yaşayan futbolcuları sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 11:17

'in 20. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından olan iki takımın maçı nefesleri kesecek. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe, bir maçı eksik rakibinin 2 puan önünde bulunuyor. Kanarya'da hedef bu dev maçı kazanıp, 4 maçlık galibiyet serisini sürdürmek. Fırtına ise, sahadan galip ayrılıp hem rakibinin önüne geçmek hem de moral depolamak istiyor. Biletlerin dakikalar içerisinde tükendiği karşılaşma öncesi bu heyecanı iki takımda da yaşayan futbolcuları sizler için derledik...

MEHMET AURELIO

23 yaşında Trabzonspor'a olarak Türkiye'ye adım atan Aurelio, iki yıl sonra 2003'te Fenerbahçe'ye gitti.

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2008'e kadar forması giyen Aurelio, en iyi dönemini sarı-lacivertli formayla geçirdi.

VOLKAN ŞEN

2011'de Bursaspor'dan Trabzonspor'a giden , 2014'te Bursaspor'a döndükten sonra 2015'te Fenerbahçe'ye imza attı.

Deneyimli futbolcu 2017'de ise 'den ayrılıp ikinci kez 'a gitti.

ÖZER HURMACI

2009'da Ankaraspor'dan gittiği 'de üç yıl geçiren , 2012'de Kasımpaşa'ya imza atarken 2014'te ise 'un yolunu tuttu.

, 2016'da Karadeniz ekibinden ayrıldı. Şu anda forması giyiyor.

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