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  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçında dev düello: Vedat Muriç - Alexander Sörloth

- maçında dev düello: -

Süper Lig'de 20. haftanın merakla beklenen maçında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu dev müsabaka, Süper Lig'de sezona damgalarını vuran iki santrforu karşı karşıya getirecek. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına günler kala Vedat Muriç ve Alexander Sörloth'un istatistikleri...

Fotomaç Spor
Giriş Tarihi: 30.01.2020 02:05 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 06:33

'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sadece iki takımın değil, Türkiye'nin en formda ve güçlü forvetleri Sörloth ile Vedat Muriç'i de karşı karşıya getirecek.

15 golle ligde krallık yarışında zirvede olan Sörloth ayrıca 5 de asist yaptı. Norveçli yıldız maç başına 3.3 dripling ve yüzde 72.1'lik pas yüzdesiyle dikkat çekiyor. Sörloth'un 3.3 şut ortalaması var.

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SÖRLOTH'UN İSTATİSTİKLERİ

Gollerinin 8'ini sol ayağıyla, 6'sını ise kafayla attı.
En fazla golü (4) maçların ilk 15 dakikasında attı.
15 golle 'in zirvesinde, 5 de asist yaptı
Maç başına 3.3 dripling ve % 72.1'lik pas yüzdesi var.
Toplamda 18 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.

NWAKAEME BEKLENTİSİ
Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Nijeryalı sol kanadı Nwakaeme'nin Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağına bugün karar verecek.

12 golle Fenerbahçe'yi taşıyan Muriç 4 de asiste imza attı. Kosovalı yıldızın en büyük silahı maç başına 4.6 hava topu kazanması. Ayrıca 1.7 kilit pas istatistiği de oldukça dikkat çekici.


MURİÇ'İN İSTATİSTİKLERİ

Sol ayağıyla 9, sağ ayağıyla 2, kafayla ise 1 golü var.
76 ve 90. dakikalar arasında 3 gol atması dikkat çekiyor.
Maç başına 4.6 hava topu kazanıyor, bu alanda rakipsiz.
Ayrıca 1.7 kilit pas istatistiği ile de zirvede yer alıyor
12 kez fileleri sarsarken, 4 de asist yapmayı başardı.

KONTROLLÜ GÜÇ
Sarı-lacivertliler cumartesi öncelikle 'un hızını kesecek. Garry Rodrigues ve Ozan'ın getireceği toplarda Muriç+Kruse ile gol bulmaya çalışacak.

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