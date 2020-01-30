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Galeri Trabzonspor - Fenerbahçe maçında dev düello: Vedat Muriç - Alexander Sörloth
Süper Lig'de 20. haftanın merakla beklenen maçında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu dev müsabaka, Süper Lig'de sezona damgalarını vuran iki santrforu karşı karşıya getirecek. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına günler kala Vedat Muriç ve Alexander Sörloth'un istatistikleri...
Giriş Tarihi: 30.01.2020
02:05
Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
06:33
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Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sadece iki takımın değil, Türkiye'nin en formda ve güçlü forvetleri Sörloth ile Vedat Muriç'i de karşı karşıya getirecek.
15 golle ligde krallık yarışında zirvede olan
ayrıca 5 de Sörloth yaptı. Norveçli yıldız maç başına 3.3 dripling ve yüzde 72.1'lik pas yüzdesiyle dikkat çekiyor. asist 3.3 şut ortalaması var. Sörloth'un
BEKLENTİSİ NWAKAEME Tahkim Kurulu, Nijeryalı sol kanadı Trabzonspor'un N wakaeme'nin Fenerbahçe oynayıp oynamayacağına bugün karar verecek. derbisinde
12 golle
taşıyan Fenerbahçe'yi 4 de Muriç imza attı. asiste yıldızın en büyük silahı maç başına 4.6 hava topu kazanması. Ayrıca 1.7 kilit pas istatistiği de oldukça dikkat çekici. Kosovalı
KONTROLLÜ GÜÇ Sarı-lacivertliler cumartesi öncelikle Trabzonspor'un hızını kesecek. Garry Rodrigues ve Ozan'ın getireceği toplarda Muriç+Kruse ile gol bulmaya çalışacak.