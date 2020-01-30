Trabzonspor - Fenerbahçe maçında dev düello: Vedat Muriç - Alexander Sörloth

MURİÇ'İN İSTATİSTİKLERİ



Sol ayağıyla 9, sağ ayağıyla 2, kafayla ise 1 golü var.

76 ve 90. dakikalar arasında 3 gol atması dikkat çekiyor.

Maç başına 4.6 hava topu kazanıyor, bu alanda rakipsiz.

Ayrıca 1.7 kilit pas istatistiği ile de zirvede yer alıyor

12 kez fileleri sarsarken, 4 de asist yapmayı başardı.



