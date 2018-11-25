Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi evinde 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Fenerbahçe karşısındaki 8 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'un rakibi karşısındaki 8 yıllık özlemi sona erdi. Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup ettikten sonra 17'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçın 10'unu kaybeden 8'inde berabere kalan bordo-mavililer, bu kez kazanarak kötü gidişatına 'dur' dedi. Son Fenerbahçe galibiyetinde teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Ünal Karaman, bu kez Trabzonspor'un başında teknik adam olarak galibiyet mutluluğu yaşadı. Fenerbahçe'yi 23 Ağustos 2010'da mağlup eden Karadeniz ekibi, 3 bin 16 gün sonra galibiyet elde etti. Son 4 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak ligdeki kötü gidişatını da sonlandırdı. Trabzonspor, bu galibiyetle ligde puanını 19'a yükseltirken, Fenerbahçe, 13 puanda kaldı.