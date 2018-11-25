Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup ettikten sonra 17'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçın 10'unu kaybeden 8'inde berabere kalan bordo-mavililer, bu kez kazanarak kötü gidişatına "dur" dedi.