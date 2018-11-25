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- maçından kareler

'in 13. haftasında 'yi evinde 2-1 mağlup eden , Fenerbahçe karşısındaki 8 yıllık galibiyet hasretine son verdi.

Giriş Tarihi: 25.11.2018 20:03 Güncelleme Tarihi: 25.11.2018 22:46
Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

'de 'yi 2-1 yenen 'un rakibi karşısındaki 8 yıllık özlemi sona erdi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup ettikten sonra 17'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçın 10'unu kaybeden 8'inde berabere kalan bordo-mavililer, bu kez kazanarak kötü gidişatına "dur" dedi.

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Son galibiyetinde teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Ünal Karaman, bu kez 'un başında teknik adam olarak galibiyet mutluluğu yaşadı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

'yi 23 Ağustos 2010'da mağlup eden Karadeniz ekibi, 3 bin 16 gün sonra galibiyet elde etti.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Son 4 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, karşısında kazanarak ligdeki kötü gidişatını da sonlandırdı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

, bu galibiyetle ligde puanını 19'a yükseltirken, , 13 puanda kaldı.

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