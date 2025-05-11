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Haberler Galeri Trabzonspor - Galatasaray maçında tartışılan pozisyon! Oyuncular penaltı bekledi...
Giriş Tarihi: 11.05.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 09:07

Trabzonspor - Galatasaray maçında tartışılan pozisyon! Oyuncular penaltı bekledi...

Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ve Trabzonpsor'un yıldızı Edin Visca bir pozisyonda karşı karşıya geldi. Trabzonsporlu oyuncular müdahale sonrası penaltı bekledi. VAR'ın devreye girmesiyle hakemin kararı değişti. İşte maçın tartışılan pozisyonunda yaşananlar...

Trabzonspor - Galatasaray maçında tartışılan pozisyon! Oyuncular penaltı bekledi...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasınd lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu.

Trabzonspor - Galatasaray maçında tartışılan pozisyon! Oyuncular penaltı bekledi...

İLK YARIDA GOL YOK

Net pozisyonların olduğu ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 sona erdi.

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Trabzonspor - Galatasaray maçında tartışılan pozisyon! Oyuncular penaltı bekledi...

G.SARAY İKİNCİ YARI AÇILDI

Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmayan Cimbom rakibi Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek puan farkını yeniden 8'e yükseltti.

Trabzonspor - Galatasaray maçında tartışılan pozisyon! Oyuncular penaltı bekledi...

İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle kritik bir galibiyete imza attı.

Trabzonspor - Galatasaray maçında tartışılan pozisyon! Oyuncular penaltı bekledi...

CİMBOM ŞAMPİYONLUK HAFTASINA GİRDİ

Galatasaray, haftaya Kayserispor karşısında bir puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.