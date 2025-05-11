Giriş Tarihi: 11.05.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
09:07
Trabzonspor - Galatasaray maçında tartışılan pozisyon! Oyuncular penaltı bekledi...
Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ve Trabzonpsor'un yıldızı Edin Visca bir pozisyonda karşı karşıya geldi. Trabzonsporlu oyuncular müdahale sonrası penaltı bekledi. VAR'ın devreye girmesiyle hakemin kararı değişti. İşte maçın tartışılan pozisyonunda yaşananlar...