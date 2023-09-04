Giriş Tarihi: 04.09.2023 09:58
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
10:06
Trabzonspor Kayserispor maçı sonrası yıldız isme sert eleştiri! "Futbol oynayamaz hale gelmiş"
Son dakika haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. SABAH Spor yazarları İskender Günen ve Bülent Timurlenk, zorlu mücadeleyi kaleme aldı. Usta isimlerden İskender Günen, teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncu tercihlerini eleştirirken, Bülent Timurlenk ise Bordo-Mavililer'in yıldız oyuncusu için sert ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...