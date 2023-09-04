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Haberler Galeri Trabzonspor Kayserispor maçı sonrası yıldız isme sert eleştiri! "Futbol oynayamaz hale gelmiş"
Giriş Tarihi: 04.09.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 10:06

Trabzonspor Kayserispor maçı sonrası yıldız isme sert eleştiri! "Futbol oynayamaz hale gelmiş"

Son dakika haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. SABAH Spor yazarları İskender Günen ve Bülent Timurlenk, zorlu mücadeleyi kaleme aldı. Usta isimlerden İskender Günen, teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncu tercihlerini eleştirirken, Bülent Timurlenk ise Bordo-Mavililer'in yıldız oyuncusu için sert ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Trabzonspor Kayserispor maçı sonrası yıldız isme sert eleştiri! Futbol oynayamaz hale gelmiş

Son dakika haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. SABAH Spor yazarları İskender Günen ve Bülent Timurlenk, zorlu mücadeleyi kaleme aldı. Usta isimlerden İskender Günen, teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncu tercihlerini eleştirirken, Bülent Timurlenk ise Bordo-Mavililer'in yıldız oyuncusu için sert ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Trabzonspor Kayserispor maçı sonrası yıldız isme sert eleştiri! Futbol oynayamaz hale gelmiş

İSKENDER GÜNEN - TAKIMDA SORUMLULUK ANLAYIŞI YOK!

Geçen haftadan Abdullah Avcı'nın sahaya sürdüğü 11 farklı. Onuachu'nun yanında Pepe, solda Trezeguet, sağda Visca, orta alanda ise Abdülkadir Ömür ve Berat… Yani ofansif ağırlıklı bir takım. Fakat bir başka gerçek var ki ofansif ağırlıklı bir takımla sahada yer aldığınızda tempo ve topun hızı öne çıkar.

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Trabzonspor Kayserispor maçı sonrası yıldız isme sert eleştiri! Futbol oynayamaz hale gelmiş

Bunu başaramazsan sorunlar başlar. Top 3. bölgeye geldiği zaman üretkenlik anlamında çok önemli sorunların olduğunu gördük. Geçen sezondan beri en önemli sorun, orta alan yetersizliği ve iki savunma bekinin hücumda üretkenlikten uzak olan yapısı.

Trabzonspor Kayserispor maçı sonrası yıldız isme sert eleştiri! Futbol oynayamaz hale gelmiş

Bu maç, orta alan yetersizliğinin en büyük göstergesi. Hamsik gibi lider oyuncunuz yoksa bu sorunlar daha da öne çıkar. İki kenar bek Larsen ve Eren'in top Trabzonspor'da iken hücuma katkıları hiç yok.

Trabzonspor Kayserispor maçı sonrası yıldız isme sert eleştiri! Futbol oynayamaz hale gelmiş

Orta alanda savunma ağırlıklı Berat dışında bir oyuncunun olmayışı ve top Kayserispor'da iken önde pres anlayışı yetersizliğinden rakibin daha etkin hücum girişimleri vardı. Pepe'nin kariyerine diyeceğimiz bir şey yok ama nedense bizde oyuncunun son durumu değil, kariyeri transfer edilmekte! Yazık…

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