Trabzonspor Kayserispor maçı sonrası yıldız isme sert eleştiri! "Futbol oynayamaz hale gelmiş"

İSKENDER GÜNEN - TAKIMDA SORUMLULUK ANLAYIŞI YOK!

Geçen haftadan Abdullah Avcı'nın sahaya sürdüğü 11 farklı. Onuachu'nun yanında Pepe, solda Trezeguet, sağda Visca, orta alanda ise Abdülkadir Ömür ve Berat… Yani ofansif ağırlıklı bir takım. Fakat bir başka gerçek var ki ofansif ağırlıklı bir takımla sahada yer aldığınızda tempo ve topun hızı öne çıkar.