Giriş Tarihi: 11.05.2025 07:27
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
07:27
Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray'a altın tavsiye: "Mutlaka 1 yıl daha..."
Trendyol Süper Lig'in 35. haftası kritik bir maça sahne oldu. Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. İkinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki 8 puan farkını koruyan Cimbom, şampiyonluk çok yaklaştı. SABAH Spor'un usta yazarları İskender Günen, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken ve Murat Özbostan iki takımın da performansını yorumladı. Özbostan ayrıca, sarı-kırmızılı yönetime dikkat çeken bir tavsiyede bulundu. İşte detaylar…