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Haberler Galeri Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray'a altın tavsiye: "Mutlaka 1 yıl daha..."
Giriş Tarihi: 11.05.2025 07:27 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 07:27

Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray'a altın tavsiye: "Mutlaka 1 yıl daha..."

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası kritik bir maça sahne oldu. Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. İkinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki 8 puan farkını koruyan Cimbom, şampiyonluk çok yaklaştı. SABAH Spor'un usta yazarları İskender Günen, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken ve Murat Özbostan iki takımın da performansını yorumladı. Özbostan ayrıca, sarı-kırmızılı yönetime dikkat çeken bir tavsiyede bulundu. İşte detaylar…

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Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray’a altın tavsiye: Mutlaka 1 yıl daha...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray’a altın tavsiye: Mutlaka 1 yıl daha...

Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle puanını 86'ya çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı kordu. Aslan, ligde kalan 3 haftada en az 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom gelecek hafta pazar günü Kayserispor'u ağırlayacak.

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Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray’a altın tavsiye: Mutlaka 1 yıl daha...

SABAH Spor'un usta kalemleri, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray’a altın tavsiye: Mutlaka 1 yıl daha...

İSKENDER GÜNEN: Sonuca gidecek oyuncusu yoktu

Fatih Tekke, kupa maçının daha önemli olduğunu düşünerek rotasyonlu bir kadro tercih etti. Fakat ofansif anlamda sonuca gidecek oyuncuları yoktu. Nwakaeme, Sikan, Zubkov ve Banza… Trabzonspor'un önde yerleşme planı ve rakibe baskı anlayışıyla Galatasaray, Muslera'nın ayağından çıkacak uzun toplarla sonuca gitmeyi düşündü. İlk yarının son 15 dakikasından sonra ise Trabzon rakip alanda daha fazla pozisyonlar üretti. Okay'ın direkten dönen topu ve Mendy'nin mutlak gol pozisyonundan yararlanamaması vardı.

Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray’a altın tavsiye: Mutlaka 1 yıl daha...

"BATAGOV MÜKEMMEL OYNADI"

Fakat bir başka konu var ki bu da Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi… Şu an üst düzey liglerde uygulanmayan bir sistem. Visca'nın pozisyonunda bana göre ofsayt yok ve Muslera'nın Visca'ya yaptığı hareketten sonra ise penaltı ve kırmızı kart var. Böyle bir karar çıksa bu maçın rengi nasıl olurdu? İkinci yarı ise G.Saray, Trabzonspor yarı alanında daha fazla gözüktü ve üst üste korner atışlarından sonra Abdülkerim'le gol buldular. Bu maçta savunmada Batagov gerçekten mükemmel bir performans gösterdi. Orta alanda ise sezon başından beri takıma katkı yapması beklenen Cham'ın ofansif anlamda üretkenlikten uzak ve anlaşılmaz pas hataları vardı.