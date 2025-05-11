Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray'a altın tavsiye: "Mutlaka 1 yıl daha..."

"BATAGOV MÜKEMMEL OYNADI"

Fakat bir başka konu var ki bu da Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi… Şu an üst düzey liglerde uygulanmayan bir sistem. Visca'nın pozisyonunda bana göre ofsayt yok ve Muslera'nın Visca'ya yaptığı hareketten sonra ise penaltı ve kırmızı kart var. Böyle bir karar çıksa bu maçın rengi nasıl olurdu? İkinci yarı ise G.Saray, Trabzonspor yarı alanında daha fazla gözüktü ve üst üste korner atışlarından sonra Abdülkerim'le gol buldular. Bu maçta savunmada Batagov gerçekten mükemmel bir performans gösterdi. Orta alanda ise sezon başından beri takıma katkı yapması beklenen Cham'ın ofansif anlamda üretkenlikten uzak ve anlaşılmaz pas hataları vardı.