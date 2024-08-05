Giriş Tarihi: 05.08.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
17:08
Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Rapid Wien bilet fiyatları
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna Ruzomberok'u eleyerek çıktı. Play-offları hedefleyen Bordo-Mavililer hazırlıklarına devam ediyor. Taraftarlar tribüne ve ekran başında takımlarına destek olacak. Maçın bilet fiyatları a merak edilenler arasında. Trabzonspor - Rapid Wien maçı hangi kanalda, şifresiz mi merak ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Karadenizli ekibin hangi ilk 11 ile sahada olacağı araştırılıyor. Peki; Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...