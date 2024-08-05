Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Rapid Wien bilet fiyatları

Trabzonspor - Rapid Wien biletleri satışa çıktı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kapsamında oynanacak maç için geri sayım başladı. Öte yandan turu geçmesi halinde TS'nin play-off rakibi de belli oldu. Avrupa sahasında yer edinmek isteyen takım hazırlıklarına devam ediyor. Peki; Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?