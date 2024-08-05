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Haberler Galeri Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Rapid Wien bilet fiyatları
Giriş Tarihi: 05.08.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 17:08

Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Rapid Wien bilet fiyatları

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna Ruzomberok'u eleyerek çıktı. Play-offları hedefleyen Bordo-Mavililer hazırlıklarına devam ediyor. Taraftarlar tribüne ve ekran başında takımlarına destek olacak. Maçın bilet fiyatları a merak edilenler arasında. Trabzonspor - Rapid Wien maçı hangi kanalda, şifresiz mi merak ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Karadenizli ekibin hangi ilk 11 ile sahada olacağı araştırılıyor. Peki; Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Rapid Wien bilet fiyatları

Trabzonspor - Rapid Wien biletleri satışa çıktı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kapsamında oynanacak maç için geri sayım başladı. Öte yandan turu geçmesi halinde TS'nin play-off rakibi de belli oldu. Avrupa sahasında yer edinmek isteyen takım hazırlıklarına devam ediyor. Peki; Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Rapid Wien bilet fiyatları

TRABZONSPOR - RAPİD WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Trabzonspor - Rapid Wien maçı 8 Ağustos günü Papara Park'ta oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor daha sonra rövanş için 15 Ağustos günü deplasmana gidecek.

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Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Rapid Wien bilet fiyatları

TRABZONSPOR - RAPİD WİEN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor 3. ön eleme turu maçının A Spor ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Rapid Wien bilet fiyatları

VIP Gold: ₺3.000

TRABZONSPOR - RAPİD WİEN MAÇI BİLET FİYATLARI

VIP Platinum - A/C: ₺4.000

VIP Silver: ₺2.500

Batı: ₺1.000

Doğu: ₺800

Fırtına: ₺700

Güney Kale Arkası: ₺350

Kuzey Kale Arkası: ₺350

Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Rapid Wien bilet fiyatları

TRABZONSPOR'UN PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLACAK?

Trabzonspor, Rapid Wien'i elemesi halinde Braga - Servette eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde Konferans Ligi playoff turundaki muhtemel rakibi St. Gallen - WKS Slask Wroclaw eşleşmesinin galibi olacak.

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