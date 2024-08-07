Giriş Tarihi: 07.08.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
23:36
Trabzonspor Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Rapid Wien canlı yayın bilgisi
Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı yayın kanalı ve saati taraftarların gündemindeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kapsamında oynanacak karşılaşmada heyecan dorukta. Play-off biletini almak isteyen Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...