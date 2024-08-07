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Haberler Galeri Trabzonspor Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Rapid Wien canlı yayın bilgisi
Giriş Tarihi: 07.08.2024 23:23 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 23:36

Trabzonspor Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Rapid Wien canlı yayın bilgisi

Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı yayın kanalı ve saati taraftarların gündemindeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kapsamında oynanacak karşılaşmada heyecan dorukta. Play-off biletini almak isteyen Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Rapid Wien canlı yayın bilgisi

Trabzonspor Rapid Wien karşılaşması taraftarların gündeminde. UEFA Avrupa Ligi eleme aşamasında mücadele eden Bordo-Mavililer play-off aşamasına çıkarsa daha sonra grup aşamasını değerlendirebilecek. Trabzonspor'un ilk 11 kadrosu da merak konusu. Futbolseverler ekran başında. Peki; Trabzonspor Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Rapid Wien canlı yayın bilgisi

TRABZONSPOR - RAPİD WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Trabzonspor - Rapid Wien maçı 8 Ağustos günü Papara Park'ta oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor daha sonra rövanş için 15 Ağustos günü deplasmana gidecek.

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Trabzonspor Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Rapid Wien canlı yayın bilgisi

TRABZONSPOR - RAPİD WİEN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor 3. ön eleme turu maçının A Spor ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

Trabzonspor Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Rapid Wien canlı yayın bilgisi

TRABZONSPOR - RAPİD WİEN MAÇI BİLET FİYATLARI

VIP Platinum - A/C: ₺4.000

VIP Gold: ₺3.000

VIP Silver: ₺2.500

Batı: ₺1.000

Doğu: ₺800

Fırtına: ₺700

Güney Kale Arkası: ₺350

Kuzey Kale Arkası: ₺350

Trabzonspor Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Rapid Wien canlı yayın bilgisi

TRABZONSPOR'UN PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLACAK?

Trabzonspor, Rapid Wien'i elemesi halinde Braga - Servette eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde Konferans Ligi playoff turundaki muhtemel rakibi St. Gallen - WKS Slask Wroclaw eşleşmesinin galibi olacak.

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