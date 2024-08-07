Trabzonspor Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Rapid Wien canlı yayın bilgisi

Trabzonspor Rapid Wien karşılaşması taraftarların gündeminde. UEFA Avrupa Ligi eleme aşamasında mücadele eden Bordo-Mavililer play-off aşamasına çıkarsa daha sonra grup aşamasını değerlendirebilecek. Trabzonspor'un ilk 11 kadrosu da merak konusu. Futbolseverler ekran başında. Peki; Trabzonspor Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?