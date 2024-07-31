Giriş Tarihi: 31.07.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
10:38
Trabzonspor - Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? Trabzonspor - Ruzomberok rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Slovakyalı ekip Ruzomberok'u ağırlıyor. Bordo Mavililer ilk maçı 2-0 geçerek avantajı kaptı. Tur atlamak için sürprize izin vermek istemeyen temsilcimiz, Avrupa sahasına bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler Trabzonspor - Ruzomberok rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi merak ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki takımda ilk 11 kararı da bekleniyor. Peki; Trabzonspor - Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...