Trabzonspor - Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? Trabzonspor - Ruzomberok rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trabzonspor - Ruzomberok karşılaşmasında heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kapsamında rövanş maçı oynayacak TS, tur biletini almak istiyor. Trezeguet, Denis Dragus, Denswi gibi oyuncuların takip edileceği maçta ekran başında yerler alınıyor. Ligde yer edinmek isteyen temsilcimiz, önce 3. ön eleme turunu daha sonra play-off karşılaşmalarını geçmeye çalışacak. Peki; Trabzonspor - Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?