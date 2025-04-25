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Haberler Galeri Trabzonspor U19’a büyük övgü! Tek tek duygularını paylaştılar...
Giriş Tarihi: 25.04.2025 17:55 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 18:11

Trabzonspor U19’a büyük övgü! Tek tek duygularını paylaştılar...

Son dakika haberi: Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi Yarı Final maçında Avusturya'nın Salzburg takımını 73'üncü dakikada Yiğit Kemal Turan ve Boran Başkan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Karşılaşma sonrası Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu ve futbolcular açıklamalarda bulundu. İşte tarihi zafer sonrası yapılan o açıklamalar…

Trabzonspor U19’a büyük övgü! Tek tek duygularını paylaştılar...

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi Yarı Final maçında Avusturya'nın Salzburg takımınıyla karşılaştı. Bordo-mavili takım, karşılaşmayı 73'üncü dakikada Yiğit Kemal Turan ve Boran Başkan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi.

Trabzonspor U19’a büyük övgü! Tek tek duygularını paylaştılar...

Karşılaşma sonrası Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Teknik direktör Eyüp Saka ve futbolcular açıklamalarda bulundu. İşte tarihi zafer sonrası yapılan o açıklamalar…

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Trabzonspor U19’a büyük övgü! Tek tek duygularını paylaştılar...

ERTUĞRUL DOĞAN: "DEVAMI GELECEK"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "İnanılmaz mutluyuz! Çocuklar gerçekten inanılmaz bir başarıya imza attılar. Ben devamının geleceğine inanıyorum. Süper oldu.

Trabzonspor U19’a büyük övgü! Tek tek duygularını paylaştılar...

Açık ve net konuşuyorum. Şu anda Avrupa'nın en güzel akademi tesisleri Trabzon'da. İnanılmaz bir yatırım yapıyoruz ama emeğin büyüğü hocamız ve oyuncuların. Biz sadece onlara destek verdik."

Trabzonspor U19’a büyük övgü! Tek tek duygularını paylaştılar...

"MİLLİ MAÇ GİBİ…"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Barcelona, AZ Alkmaar'ı elesin de iki bordo-mavi renkli takım oynasın. Gurur duyulacak bir şey. Milli maç gibi düşüneceksiniz bunu. Gençlerin Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktık.