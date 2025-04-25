Trabzonspor U19’a büyük övgü! Tek tek duygularını paylaştılar...

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi Yarı Final maçında Avusturya'nın Salzburg takımınıyla karşılaştı. Bordo-mavili takım, karşılaşmayı 73'üncü dakikada Yiğit Kemal Turan ve Boran Başkan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Teknik direktör Eyüp Saka ve futbolcular açıklamalarda bulundu. İşte tarihi zafer sonrası yapılan o açıklamalar... ERTUĞRUL DOĞAN: 'DEVAMI GELECEK' Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 'İnanılmaz mutluyuz! Çocuklar gerçekten inanılmaz bir başarıya imza attılar. Ben devamının geleceğine inanıyorum. Süper oldu. Açık ve net konuşuyorum. Şu anda Avrupa'nın en güzel akademi tesisleri Trabzon'da. İnanılmaz bir yatırım yapıyoruz ama emeğin büyüğü hocamız ve oyuncuların. Biz sadece onlara destek verdik.' 'MİLLİ MAÇ GİBİ…' TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Barcelona, AZ Alkmaar'ı elesin de iki bordo-mavi renkli takım oynasın. Gurur duyulacak bir şey. Milli maç gibi düşüneceksiniz bunu. Gençlerin Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktık. Çocukları alınlarından öpüyorum. Barcelona, AZ Alkmaar'ı elesin de çocuklar Barcelona'yı geçip kupayı alıp o gururu yaşatsınlar Türkiye'ye. İnşallah pazartesi günü de kazanıp Türk milletini gururlandırırlar. Darısı milli takımın başına.' 'BARCELONA'YI İSTİYORUZ' Boran Başkan: 'Finalde Barcelona'yı istiyoruz. İki bordo-mavi takım. Hangisinin daha büyük olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz.' Yiğit Kemal Turan: 'Taraftarlarımız bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Evimizde gibi hissettik. Çok duygusallaştım. Zamanında taraftar gruplarıyla maçlara az gitmedik. Biz de o sokaklarda, o mahallelerde büyüdük.' 'AYNI RENKLERİ TAŞIYORUZ' Oğuzhan Yılmaz: 'İlk isteğim Barcelona. Aynı renkleri taşıyoruz. Onlara en büyük bordo-mavili takımın hangisi olduğunu göstereceğimize inanıyorum.' Bican Tibukoğlu: 'Barcelona'nın gelmesini istiyorum. Daha güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah Barcelona olur.' 'İNATÇI BİR TAKIMIZ' Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka: 'Biz tutkulu ve sadakati yüksek, inatçı bir takımız. Her an, her şekilde mücadele etmek istiyoruz. Bizim için tüm rakiplerimiz değerli. Tümüyle çok saygı duyuyoruz onlara. Bugün Barcelona-AZ maçından kim gelirse gelsin saygıyla bekliyoruz. Ancak benim de gönlümden geçen, renktaşımız Barcelona. Ertuğrul Doğan'a da teşekkür ediyorum. Akademiye bakış açısı ve torpille iltiması kaldırma vizyonu, bugün bu başarıyı getiren unsurlardan bir tanesi olmuştur.'