Trabzonspor U19’un çeyrek finaldeki rakibi kim, ne zaman oynanacak? UEFA Gençlik Ligi’nde çeyrek final mücadelesi

TRABZONSPOR U19 ÇEYREK FİNALDE!

Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor, topa daha fazla hakim olarak oyun üstünlüğünü sağladı ve kaleyi bulan 6 şutunda gol bulamadı. 90 dakikalık süre sona erdikten sonra penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Trabzonspor, 5'te 5 yaparak rakibi Atalanta'yı eledi ve bir üst tura yükseldi. Atalanta ise 4 penaltı atışında sadece 3 gol bulabildi.