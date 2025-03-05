Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
16:20
Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi kim, ne zaman oynanacak? UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek final mücadelesi
Trabzonspor U19, çeyrek finaldeki rakibini merakla bekliyor. Son 16 Turu'nda Trabzonspor U19 ile Atalanta karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda Trabzonspor kazandı.Genç futbolcular, bu önemli turda başarıyı hedefliyor. Peki, Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi kim ve maç hangi tarihte oynanacak? İşte, çeyrek finale dair detaylar...