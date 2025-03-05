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Haberler Galeri Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi kim, ne zaman oynanacak? UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek final mücadelesi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 16:20

Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi kim, ne zaman oynanacak? UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek final mücadelesi

Trabzonspor U19, çeyrek finaldeki rakibini merakla bekliyor. Son 16 Turu'nda Trabzonspor U19 ile Atalanta karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda Trabzonspor kazandı.Genç futbolcular, bu önemli turda başarıyı hedefliyor. Peki, Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi kim ve maç hangi tarihte oynanacak? İşte, çeyrek finale dair detaylar...

Trabzonspor U19’un çeyrek finaldeki rakibi kim, ne zaman oynanacak? UEFA Gençlik Ligi’nde çeyrek final mücadelesi

UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda Trabzonspor U19, Atalanta U19 ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan zorlu mücadele, büyük heyecana sahne oldu ve 90 dakika sonunda eşitlikle tamamlanan maç, penaltılara taşındı. Penaltılarda üstünlük sağlayan bordo mavililer , bir üst tura yükseldi.Peki, Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi kim, ne zaman oynanacak?

Trabzonspor U19’un çeyrek finaldeki rakibi kim, ne zaman oynanacak? UEFA Gençlik Ligi’nde çeyrek final mücadelesi

TRABZONSPOR U19 ÇEYREK FİNALDE!

Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor, topa daha fazla hakim olarak oyun üstünlüğünü sağladı ve kaleyi bulan 6 şutunda gol bulamadı. 90 dakikalık süre sona erdikten sonra penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Trabzonspor, 5'te 5 yaparak rakibi Atalanta'yı eledi ve bir üst tura yükseldi. Atalanta ise 4 penaltı atışında sadece 3 gol bulabildi.

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Trabzonspor U19’un çeyrek finaldeki rakibi kim, ne zaman oynanacak? UEFA Gençlik Ligi’nde çeyrek final mücadelesi

TRABZONSPOR U19'UN ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ KİM?

Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak.

Trabzonspor U19’un çeyrek finaldeki rakibi kim, ne zaman oynanacak? UEFA Gençlik Ligi’nde çeyrek final mücadelesi

BAYER MÜNİH-İNTER MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih- Inter maçı bu akşam saat 18.00'da yayınlanacak. Mücadelenin galibi Trabzonspor ile oynayacak.

Trabzonspor U19’un çeyrek finaldeki rakibi kim, ne zaman oynanacak? UEFA Gençlik Ligi’nde çeyrek final mücadelesi