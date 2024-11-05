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Giriş Tarihi: 05.11.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:00

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Genç yıldız kararını verdi!

Milli yıldızımız Arda Güler'in Real Madrid'teki akıbeti gerek İspanyol basınında gerekse ülkemizde sıkça gündem olmaya devam ediyor. Son olarak ise genç ismin eski takımı Fenerbahçe ile adının anılıyor olması sarı lacivertli renklere gönül veren milyonlarca taraftarı da heyecanlandırmış, Milli yıldızı yeniden kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin ara transferde resmi teklif yapacağı belirtilmişti. İddiaya göre; 19 yaşındaki Arda Güler transfere dair net kararını verdi. İşte son dakika haberine dair o detaylar...

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe’ye dönecek mi? Genç yıldız kararını verdi!

Son dakika haberleri... 2023 Yazında Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e rekor bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler'in, sarı lacivertli takıma dönme ihtimali son dönemde sıkça gündeme getirilmeye devam ediyor. 19 yaşındaki genç yıldızın bir türlü Ancelotti'nin ilk 11'inde forma şansı bulamaması eleştirilere neden olurken iddiaya göre milli yıldız Real Madrid'teki akıbeti için kararını verdi.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe’ye dönecek mi? Genç yıldız kararını verdi!

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe’ye dönecek mi? Genç yıldız kararını verdi!

19 yaşındaki genç isim, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Real Madrid'de istediği süreleri bulamadı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe’ye dönecek mi? Genç yıldız kararını verdi!

Arda bu sezon İspanyol devinde 11 maça çıkarken, yalnızca 292 dakika şans alabildi.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe’ye dönecek mi? Genç yıldız kararını verdi!

Arda Güler oynadığı 11 karşılaşmada ise gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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