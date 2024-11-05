Giriş Tarihi: 05.11.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024
11:00
TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Genç yıldız kararını verdi!
Milli yıldızımız Arda Güler'in Real Madrid'teki akıbeti gerek İspanyol basınında gerekse ülkemizde sıkça gündem olmaya devam ediyor. Son olarak ise genç ismin eski takımı Fenerbahçe ile adının anılıyor olması sarı lacivertli renklere gönül veren milyonlarca taraftarı da heyecanlandırmış, Milli yıldızı yeniden kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin ara transferde resmi teklif yapacağı belirtilmişti. İddiaya göre; 19 yaşındaki Arda Güler transfere dair net kararını verdi. İşte son dakika haberine dair o detaylar...