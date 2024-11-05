TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe’ye dönecek mi? Genç yıldız kararını verdi!

Son dakika haberleri... 2023 Yazında Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e rekor bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler'in, sarı lacivertli takıma dönme ihtimali son dönemde sıkça gündeme getirilmeye devam ediyor. 19 yaşındaki genç yıldızın bir türlü Ancelotti'nin ilk 11'inde forma şansı bulamaması eleştirilere neden olurken iddiaya göre milli yıldız Real Madrid'teki akıbeti için kararını verdi.