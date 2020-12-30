Transfer gündemi: Beşiktaş gurbetçi avında! Milli yıldız adım adım Beşiktaş'a...

MİLLİ YILDIZ KENAN KARAMAN ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A

Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği Fortuna Düsseldorf'un forveti Kenan Karaman, siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı. Orta sahada görev yapan Levin Öztunalı ve Salih Özcan ile de temasa geçildi.

KENAN KARAMAN NEREDE OYNUYOR?

Bu sezon Fortuna Düsseldorf ile Bundesliga 2'de 12 maça çıkan Kenan Karaman, 3 gol ve 1 asist kaydetti. 26 yaşındaki santrfor, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da 17 kez forma giyip 4 gol attı.