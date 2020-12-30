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haberi: gurbetçi avında! Milli yıldız adım adım Beşiktaş'a...

Ara dönemi yaklaşırken takımları transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Özellikle 4 büyüklerin transfer konusunda yoğun temaslar halinde oldukları ifade ediliyor. Gelen son dakika haberine göre gurbetçi avına çıktı. Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği ve milli takımda da oynayan forvet oyuncusu belli oldu. Beşiktaş'ın transfer listesinde olan o oyuncular...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 14:59
Transfer gündemi: Beşiktaş gurbetçi avında! Milli yıldız adım adım Beşiktaş'a...

Transfer gündemi: Beşiktaş gurbetçi avında! Milli yıldız adım adım Beşiktaş'a...

15. hafta geride kalırken diğer yandan gündemi de hareketli görünüyor. Ara transfer dönemine yönelik iddialar ve açıklamalar peş peşe geliyor. Galatasaray'ın Aytaç Kara ile anlaşmaya vardığı açıklanmıştı. Diğer yandan Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği milli yıldızı da radarına aldı.

Transfer gündemi: Beşiktaş gurbetçi avında! Milli yıldız adım adım Beşiktaş'a...

Transfer gündemi: Beşiktaş gurbetçi avında! Milli yıldız adım adım Beşiktaş'a...

MİLLİ YILDIZ KENAN KARAMAN ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A

Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği Fortuna Düsseldorf'un forveti Kenan Karaman, siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı. Orta sahada görev yapan Levin Öztunalı ve Salih Özcan ile de temasa geçildi.

KENAN KARAMAN NEREDE OYNUYOR?

Bu sezon Fortuna Düsseldorf ile Bundesliga 2'de 12 maça çıkan Kenan Karaman, 3 gol ve 1 asist kaydetti. 26 yaşındaki santrfor, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da 17 kez forma giyip 4 gol attı.

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Transfer gündemi: Beşiktaş gurbetçi avında! Milli yıldız adım adım Beşiktaş'a...

Transfer gündemi: Beşiktaş gurbetçi avında! Milli yıldız adım adım Beşiktaş'a...

KENAN BEŞİKTAŞ'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Transferde sözleşmesi bitecek futbolculara ağırlık veren , forvet hattına Fortuna Düsseldorf forması giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Kenan Karaman'ı eklemek istiyor. Galatasaray ve Başakşehir'in de ilgilendiği Kenan'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Köln'ün merkez orta sahasında görev yapan Salih Özcan ile Mainz'da hem orta saha hem kanatta oynayan Levin Öztunalı ile de temasa geçti.

Transfer gündemi: Beşiktaş gurbetçi avında! Milli yıldız adım adım Beşiktaş'a...

Transfer gündemi: Beşiktaş gurbetçi avında! Milli yıldız adım adım Beşiktaş'a...

STOPER MEVKİİNE JORIS GNAGNON

Yönetici Erdal Torunoğulları'nın özellikle Salih Özcan'ın transferinde büyük bir aşama kaydettiği belirtildi. Öte yandan Vida, Welinton ve Montero'dan oluşan stoper mevkiine bir takviye daha yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Sevilla'nın futbolcusu Joris Gnagnon için girişimlere başladı. İspanyol ekibinin iki yıl önce 13.5 milyon Euro ödeyerek Rennes'den kadrosuna kattığı Gnagnon, bu sezon sadece kupa maçında 29 dakika forma giyebildi.

Transfer gündemi: Beşiktaş gurbetçi avında! Milli yıldız adım adım Beşiktaş'a...

Transfer gündemi: Beşiktaş gurbetçi avında! Milli yıldız adım adım Beşiktaş'a...

LEVİN ÖZTUNALI

Sakatlığı nedeniyle son 4 lig maçını kaçıran Levin Öztunalı, 9 karşılaşmada 2 asiste imza attı.

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