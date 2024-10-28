Giriş Tarihi: 28.10.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024
11:59
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı! İtalyan basını bombayı patlattı...
Süper Lig devlerinin eksik bölgelerini tamamlamak ve takımlarını ikinci devre öncesi güçlendirmek için ara transfer çalışmaları süratle devam ederken Beşiktaş'tan ezeli rakibine transfer çalımı iddiası geldi. Siyah Beyazlı takım, Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Arjantinli futbolcuyla derbinin ardından görüşme yapacağı ve teklifte bulunacağı iddiaları transfer gündemine bomba gibi düştü.