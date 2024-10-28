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Haberler Galeri TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı! İtalyan basını bombayı patlattı...
Giriş Tarihi: 28.10.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:59

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı! İtalyan basını bombayı patlattı...

Süper Lig devlerinin eksik bölgelerini tamamlamak ve takımlarını ikinci devre öncesi güçlendirmek için ara transfer çalışmaları süratle devam ederken Beşiktaş'tan ezeli rakibine transfer çalımı iddiası geldi. Siyah Beyazlı takım, Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Arjantinli futbolcuyla derbinin ardından görüşme yapacağı ve teklifte bulunacağı iddiaları transfer gündemine bomba gibi düştü.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan ezeli rakibi Galatasaray’a transfer çalımı! İtalyan basını bombayı patlattı...

Ara transfer dönemi öncesi takımlarla ilgili peş peşe iddialar gündeme gelirken Kara Kartal'ın Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan orta saha oyuncusuyla ilgilendiği iddiası geldi. Haberde; Siyah-beyazlı kulüp yöneticilerinin yıldız futbolcunun transferi için derbiden sonra İtalya'da görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. İşte Beşiktaş transfer haberinin detayları…

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan ezeli rakibi Galatasaray’a transfer çalımı! İtalyan basını bombayı patlattı...

Beşiktaş bu akşam oynanacak Galatasaray derbisi öncesi hazırlıklarını tamamladı.

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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan ezeli rakibi Galatasaray’a transfer çalımı! İtalyan basını bombayı patlattı...

Konyaspor ve Lyon galibiyetleri ardından siyah beyazlı takımda motivasyon oldukça yüksek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan ezeli rakibi Galatasaray’a transfer çalımı! İtalyan basını bombayı patlattı...

Milot Rashica ve Gabriel Paulista bireysel idman yaparken takım antrenmanlarına katılmazken, Mert Günok ise pazar günü ilk kez takımla çalıştı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan ezeli rakibi Galatasaray’a transfer çalımı! İtalyan basını bombayı patlattı...

Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanırken bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atmaya hazırlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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