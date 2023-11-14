Giriş Tarihi: 14.11.2023 12:28
Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
12:32
Transfer haberi: Fenerbahçe'de Krunic aşkı yeniden alevlendi! Transfer için harekete geçildi
Son dakika haberleri: Bu sezon güçlü bir kadro kuran ve 19 maçlık galibiyet serisiyle rekorlar kıran Fenerbahçe son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Fred'in sakatlığından etkilenen Fenerbahçe, 6 numara transferi için transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde Krunic için Milan'la görüşen fakat ilerleme kaydedemeyen sarı-lacivertli takım yıldız futbolcu için yeniden harekete geçti.