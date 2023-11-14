Sezona 10 maçta 10 galibiyet alarak başlayan ve 'en iyi sezon başlangıcı' rekorunu geliştiren sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta sahasında Trabzonspor'a mağlup olarak ilk yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe, son lig maçında ise Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşırken, sahadan golsüz berabere ayrıldı ve Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada liderliği devraldı.

zleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor.