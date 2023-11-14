Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Transfer haberi: Fenerbahçe'de Krunic aşkı yeniden alevlendi! Transfer için harekete geçildi
Giriş Tarihi: 14.11.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 12:32

Transfer haberi: Fenerbahçe'de Krunic aşkı yeniden alevlendi! Transfer için harekete geçildi

Son dakika haberleri: Bu sezon güçlü bir kadro kuran ve 19 maçlık galibiyet serisiyle rekorlar kıran Fenerbahçe son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Fred'in sakatlığından etkilenen Fenerbahçe, 6 numara transferi için transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde Krunic için Milan'la görüşen fakat ilerleme kaydedemeyen sarı-lacivertli takım yıldız futbolcu için yeniden harekete geçti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Transfer haberi: Fenerbahçe’de Krunic aşkı yeniden alevlendi! Transfer için harekete geçildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada istatistiklerde ön plana çıktı. Ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı. 10 golle krallık yarışında zirvede yer alan Edin Dzeko, tüm lig maçlarında forma giydi.

Transfer haberi: Fenerbahçe’de Krunic aşkı yeniden alevlendi! Transfer için harekete geçildi

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının ardından milli araya girildi. Fenerbahçe, 12 haftada topladığı 31 puan ve +23 averajla liderlik koltuğunda yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Transfer haberi: Fenerbahçe’de Krunic aşkı yeniden alevlendi! Transfer için harekete geçildi

Sezona 10 maçta 10 galibiyet alarak başlayan ve 'en iyi sezon başlangıcı' rekorunu geliştiren sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta sahasında Trabzonspor'a mağlup olarak ilk yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe, son lig maçında ise Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşırken, sahadan golsüz berabere ayrıldı ve Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada liderliği devraldı.
zleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor.

Transfer haberi: Fenerbahçe’de Krunic aşkı yeniden alevlendi! Transfer için harekete geçildi

EN İYİ BAŞLANGIÇ REKORUNU GELİŞTİRDİ

Sezon öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesi ve transferde yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde aldığı başarılı sonuçları Süper Lig'e de yansıttı. Gaziantep FK galibiyetiyle yeni sezona başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor müsabakalarından 3'er puanla ayrıldı.

Transfer haberi: Fenerbahçe’de Krunic aşkı yeniden alevlendi! Transfer için harekete geçildi

2009-2010 sezonunda ilk 8 maçını kazanan Kanarya, bu sezon bu seriyi 10 maça çıkardı. Fenerbahçe, 12. haftalar itibarıyla en başarılı performansı 2005-2006 sezonunda elde etmiş ve 32 puan toplamıştı.

SON DAKİKA