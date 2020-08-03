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Transferde son dakika: 'tan 'ye 3. !

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe ve Beşiktaş, karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren eski yıldızları Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile prensip anlaşmasına varmıştı. Kanarya, Beşiktaş'ın bir yıldızından daha 'evet' yanıtı aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.08.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 13:37
Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 3. transfer!

'in tamamlanmasıyla kulüpler gelecek sezon hazırlıkları için hummalı bir çalışma içerisine girmiş durumda.

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 3. transfer!

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan ve son haftalarda yakaladığı çıkışı yeni sezonda da sürdürerek şampiyonluk kupasına ulaşmak isteyen , çalışmlarına tam gaz devam ediyor.

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Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 3. transfer!

Birçok isimle temas halinde olan iki dev kulüp, tescil döneminin başlamasına çok az bir zaman kala bir kez daha karşı karşıya. İşte detaylar...

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 3. transfer!

Son yıllarda ezeli rakiplerinden yaptığı transferlerle dikkatleri çeken büyük bombayı patlatıyor...

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 3. transfer!

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, 'ın yıldızı 'le anlaşma sağladı. 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcu bir süredir Siyah-Beyazlı yönetimle anlaşmaksız yaşıyordu.

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 3. transfer!

PAZARLIKLAR START ALACAK
Yeni sözleşmede teklif edilen rakamı beğenmeyen ve ile masaya oturan Dorukhan'ın Sarı-Lacivertliler ile anlaştığı öğrenildi. Fener şimdi de ile görüşecek.

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 3. transfer!

FUTBOLCU VE PARA TEKLİFİ
Ezeli rakibiyle anlaşma zemini arayacak olan 'nin para ve futbolcu teklifi yapması bekleniyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa Dorukhan 2021'de bedelsiz edilecek.

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