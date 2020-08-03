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Galeri Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 3. transfer!
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe ve Beşiktaş, karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren eski yıldızları Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile prensip anlaşmasına varmıştı. Kanarya, Beşiktaş'ın bir yıldızından daha 'evet' yanıtı aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.08.2020
13:37
Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
13:37
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Süper Lig'in tamamlanmasıyla kulüpler gelecek sezon hazırlıkları için hummalı bir çalışma içerisine girmiş durumda.
Bu sezon beklentilerin çok altında kalan
Fenerbahçe ve son haftalarda yakaladığı çıkışı yeni sezonda da sürdürerek şampiyonluk kupasına ulaşmak isteyen Beşiktaş, çalışmlarına tam gaz devam ediyor.
Birçok isimle temas halinde olan iki dev kulüp,
transfer tescil döneminin başlamasına çok az bir zaman kala bir kez daha karşı karşıya. İşte detaylar...
Son yıllarda ezeli rakiplerinden yaptığı transferlerle dikkatleri çeken
Fenerbahçe büyük bombayı patlatıyor...
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler,
Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı. 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcu bir süredir Siyah-Beyazlı yönetimle anlaşmaksız yaşıyordu.
PAZARLIKLAR START ALACAK Yeni sözleşmede teklif edilen rakamı beğenmeyen ve Fenerbahçe ile masaya oturan Dorukhan'ın Sarı-Lacivertliler ile anlaştığı öğrenildi. Fener şimdi de Beşiktaş ile görüşecek.
FUTBOLCU VE PARA TEKLİFİ Ezeli rakibiyle anlaşma zemini arayacak olan Fenerbahçe'nin para ve futbolcu teklifi yapması bekleniyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa Dorukhan 2021'de bedelsiz transfer edilecek.