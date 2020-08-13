HaberlerGaleriTransferde son dakika: Fenerbahçe'ye 2. kule! Lemos'un yanına...
Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye 2. kule! Lemos'un yanına...
Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları son hızda devam ediyor. Yaptığı takviyelerle bek sorunu ortadan kaldıran sarı-lacivertlilerde yeni hedef stoper bölgesi. La Liga ekiplerinden Las Palmas'ta forma giyen Lemos ile resmen anlaşan Kanarya, Uruguaylı ile tandem olacak ikinci ismi de belirledi...
Giriş Tarihi: 13.08.2020
11:31
Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
11:31
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