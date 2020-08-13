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Transferde son dakika: 'ye 2. kule! Lemos'un yanına...

'de gelecek sezon için çalışmaları son hızda devam ediyor. Yaptığı takviyelerle bek sorunu ortadan kaldıran sarı-lacivertlilerde yeni hedef stoper bölgesi. ekiplerinden 'ta forma giyen Lemos ile resmen anlaşan Kanarya, Uruguaylı ile tandem olacak ikinci ismi de belirledi...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 11:31
Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye 2. kule! Lemos'un yanına...

Şu ana kadar transferin en hızlı takımı olan durmak bilmiyor. Sarı-lacivertliler özellikle son iki sezonda büyük sorun yaşanan stoper bölgesine takviye yapmak için atağa kalktı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye 2. kule! Lemos'un yanına...

Yönetim, ilk olarak İspanyol temsilcisi formasını giyen ile her konuda anlaşma sağladı.

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Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye 2. kule! Lemos'un yanına...

İspanyol kulübünden de transferle ilgili resmi açıklama geldi. Başkan Miguel Angel Ramirez Alonso, "Prensipte anlaşma sağladık, tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye 2. kule! Lemos'un yanına...

Alınan bilgilere göre , için 'a 2.5 milyon Euro ödeyecek. Sarı-lacivertli yönetim, Uruguaylı futbolcuyu aldıktan sonra da frene basmayacak.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye 2. kule! Lemos'un yanına...

HEDEF CAULKER

Takvim'in haberine göre rota hemen, teknik direktör 'un 'dan öğrencisi olan 'a dönecek.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye 2. kule! Lemos'un yanına...

eğer, İngiliz yıldızı da bitirirse stoper krizi sona erecek.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye 2. kule! Lemos'un yanına...

Bu sezon formasıyla 37 maça çıkan Caulker, 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 'ın turuncu-yeşillilerle sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

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