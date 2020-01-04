Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Transfermarkt verileri açıklandı! Vedat Muriqi'den Falcao'ya tarihi fark

verileri açıklandı! 'den Falcao'ya tarihi fark

Hem Türkiye'de hem de Avrupa futbol dünyasında transfer piyasasının nabzını tutan Transfermarkt internet sitesi Süper Lig'de değeri yükselenler ve değeri düşenleri derledi. Talihsiz bir sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür, Süper Lig'in değeri en yüksek futbolcusu olurken Trabzonspor'un genç oyuncuları Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen'in de piyasa değeri arttı. Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun değeri de düşmüş görünüyor. Sezon başında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin değeri ise gün geçtikçe yükseliyor. İşte Transfermark verilerine göre Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 15:52
Transfermarkt verileri açıklandı! Vedat Muriqi'den Falcao'ya tarihi fark

, futbolcuların merakla beklenen piyasa değerlerini açıkladı. 'deki birçok ismin piyasa değerleri değişirken, Vedat Muriç ve Sörloth'un değerlerindeki artış dikkat çekti. 'ın yeni transferleri Saracchi ve Onyekuru da Süper Lig'in en değerlileri listesine tepeden giriş yaptı.

İşte Süper Lig'in en pahalı 20 futbolcusu;

Transfermarkt verileri açıklandı! Vedat Muriqi'den Falcao'ya tarihi fark

20 - LUIZ GUSTAVO

7 MİLYON

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Transfermarkt verileri açıklandı! Vedat Muriqi'den Falcao'ya tarihi fark

19 - LUYINDAMA

7.5 MİLYON

Transfermarkt verileri açıklandı! Vedat Muriqi'den Falcao'ya tarihi fark

18 - FEGHOULI

7.5 MİLYON

Transfermarkt verileri açıklandı! Vedat Muriqi'den Falcao'ya tarihi fark

17 - VIDA

8 MİLYON

Transfermarkt verileri açıklandı! Vedat Muriqi'den Falcao'ya tarihi fark

16 - UĞURCAN

8 MİLYON

Transfermarkt verileri açıklandı! Vedat Muriqi'den Falcao'ya tarihi fark

15 - MOSES

8.5 MİLYON

BİZE ULAŞIN