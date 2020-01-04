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Transfermarkt verileri açıklandı! Vedat Muriqi'den Falcao'ya tarihi fark

Transfermarkt verileri açıklandı! Vedat Muriqi'den Falcao'ya tarihi fark

Hem Türkiye'de hem de Avrupa futbol dünyasında transfer piyasasının nabzını tutan Transfermarkt internet sitesi Süper Lig'de değeri yükselenler ve değeri düşenleri derledi. Talihsiz bir sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür, Süper Lig'in değeri en yüksek futbolcusu olurken Trabzonspor'un genç oyuncuları Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen'in de piyasa değeri arttı. Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun değeri de düşmüş görünüyor. Sezon başında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin değeri ise gün geçtikçe yükseliyor. İşte Transfermark verilerine göre Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu...