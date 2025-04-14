Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk oranlarında flaş değişim! Fenerbahçe ile Galatasaray...

Giriş Tarihi: 14.04.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
14:54
Trendyol Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde ligin lideri Galatasaray, Samsunspor deplasmanında Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takımın en yakın takipçisi Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si ise deplasmanda Sivasspor Talisca ve Tadic'in (2) attığı gollerle 3-1 mağlup ederek puan farkını yeniden 3'e indirdi. Beşiktaş ise sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Oynanan maçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi. Öte yandan yapay zeka uygulaması Euro Club Index, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışını ve ligi değerlendirdi. İşte sonuçların ardından oluşan sıralama...