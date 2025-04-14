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Haberler Galeri Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranlarında flaş değişim! Fenerbahçe ile Galatasaray...
Giriş Tarihi: 14.04.2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 14:54

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranlarında flaş değişim! Fenerbahçe ile Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde ligin lideri Galatasaray, Samsunspor deplasmanında Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takımın en yakın takipçisi Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si ise deplasmanda Sivasspor Talisca ve Tadic'in (2) attığı gollerle 3-1 mağlup ederek puan farkını yeniden 3'e indirdi. Beşiktaş ise sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Oynanan maçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi. Öte yandan yapay zeka uygulaması Euro Club Index, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışını ve ligi değerlendirdi. İşte sonuçların ardından oluşan sıralama...

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Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk oranlarında flaş değişim! Fenerbahçe ile Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 31.hafta maçlarıyla devam etti. Zirve yarışında ise puan farkı korundu. Buna göre ligde şampiyonluk oranları da güncellendi.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk oranlarında flaş değişim! Fenerbahçe ile Galatasaray...

LİDER GALATASARAY, SAMSUNSPOR'U GEÇTİ

Süper Lig'in 31.haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Cimbom, bir sonraki hafta ligde Bodrum FK ile karşılaşacak.

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Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk oranlarında flaş değişim! Fenerbahçe ile Galatasaray...

F.BAHÇE HATA YAPMADI

Mourinho ile sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı ve puan farkını yeniden 3'e düşürdü.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk oranlarında flaş değişim! Fenerbahçe ile Galatasaray...

Beşiktaş ise kendi sahasında Başakşehir'e 2-0 yenildi ve istikrarsız performansını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk oranlarında flaş değişim! Fenerbahçe ile Galatasaray...

Değişimin ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları şu şekilde:

Fenerbahçe: 3.1 (Bir önceki oran 2.9'du)