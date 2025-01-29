TRT 1 CANLI İZLE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 29 OCAK: Manchester City-Club Brugge maçı TRT 1 canlı izle linki

Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
11:50
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonları, TRT 1 canlı yayın izle ekranında futbolseverlerle buluşuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Manchester City - Club Brugge mücadelesi 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te ekranlara gelirken, 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te ise Galatasaray - Ajax karşılaşması futbol tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatacak. Dev maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler TRT 1 canlı yayın akışını takip ediyor. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı ile UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları takip linki.