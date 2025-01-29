TRT 1 CANLI İZLE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 29 OCAK: Manchester City-Club Brugge maçı TRT 1 canlı izle linki

Futbolseverler için büyük heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları, TRT 1 canlı yayın izle ile ekranlara geliyor. 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te Manchester City ile Club Brugge karşı karşıya gelirken, 30 Ocak Perşembe günü aynı saatte Galatasaray, Ajax'ı konuk edecek. Bu dev mücadeleleri kaçırmamak için TRT 1 canlı izle ekranı araştırılıyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları izleme ekranı ve tüm detaylar…