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Haberler Galeri TRT 1 CANLI İZLE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 29 OCAK: Manchester City-Club Brugge maçı TRT 1 canlı izle linki
Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:50

TRT 1 CANLI İZLE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 29 OCAK: Manchester City-Club Brugge maçı TRT 1 canlı izle linki

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonları, TRT 1 canlı yayın izle ekranında futbolseverlerle buluşuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Manchester City - Club Brugge mücadelesi 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te ekranlara gelirken, 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te ise Galatasaray - Ajax karşılaşması futbol tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatacak. Dev maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler TRT 1 canlı yayın akışını takip ediyor. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı ile UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları takip linki.

TRT 1 CANLI İZLE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 29 OCAK: Manchester City-Club Brugge maçı TRT 1 canlı izle linki

Futbolseverler için büyük heyecan devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları, TRT 1 canlı yayın izle ile ekranlara geliyor. 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te Manchester City ile Club Brugge karşı karşıya gelirken, 30 Ocak Perşembe günü aynı saatte Galatasaray, Ajax'ı konuk edecek. Bu dev mücadeleleri kaçırmamak için TRT 1 canlı izle ekranı araştırılıyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları izleme ekranı ve tüm detaylar…

TRT 1 CANLI İZLE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 29 OCAK: Manchester City-Club Brugge maçı TRT 1 canlı izle linki

MANCHESTER CİTY-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City-Club Brugge mücadelesi, 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'da başlarken TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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TRT 1 CANLI İZLE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 29 OCAK: Manchester City-Club Brugge maçı TRT 1 canlı izle linki

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Club Brugge maçını aşağıdaki bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 CANLI İZLE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 29 OCAK: Manchester City-Club Brugge maçı TRT 1 canlı izle linki
AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak 2025 Perşembe akşamı deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.
TRT 1 CANLI İZLE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 29 OCAK: Manchester City-Club Brugge maçı TRT 1 canlı izle linki

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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