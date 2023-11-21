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Haberler Galeri TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!
Giriş Tarihi: 21.11.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 11:53

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

TRT 1 canlı maç izle ekranı araştırmaları başladı. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sekizinci ve son maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Sloven hakem Matej Jug'un yöneteceği heyecan dolu karşılaşma naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1 canlı izle ekranı milli maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. 21 Kasım 2023 Salı günü Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak Galler Türkiye maçı canlı yayın izle linki ile takip edilecek. İşte, TRT 1 canlı izle linki ve frekans bilgileri ile EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı canlı yayın izle...

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

TRT 1 canlı izle ekranı milli maçı izlemek futbolseverler tarafından araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile kozlarını paylaşacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar, bu müsabakadan galip ya da berabere ayrılması durumunda grubunu lider tamamlayacak. Millilerimiz grupta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Zorlu mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT 1 canlı yayın izle Galler Türkiye maçı için araştırılıyor. İki takım da saatler 22.45'i gösterdiğinde sahada olacak! İşte, EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye mücadelesi TRT 1 canlı maç izle ekranında!

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cardiff kentinde bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak Galler Türkiye karşılaşması, 21 Kasım 2023 Salı günü yani bu akşam saat 22.45'te başlayacak.

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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Matej Jug'un yöneteceği milli mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

İŞTE GALLER TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALLER: Ward, Rodon, Mepham, Davies, Roberts, J.James, Ampadu, Williams, Wilson, Brooks, Johnson.

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, Y.Sarı, İrfan Can, Kerem, Barış

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

GALLER TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Galler Türkiye maçını canlı takip etmek için aşağıdaki linke gidiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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