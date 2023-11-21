TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

TRT 1 canlı izle ekranı milli maçı izlemek futbolseverler tarafından araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile kozlarını paylaşacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar, bu müsabakadan galip ya da berabere ayrılması durumunda grubunu lider tamamlayacak. Millilerimiz grupta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Zorlu mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT 1 canlı yayın izle Galler Türkiye maçı için araştırılıyor. İki takım da saatler 22.45'i gösterdiğinde sahada olacak! İşte, EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye mücadelesi TRT 1 canlı maç izle ekranında!