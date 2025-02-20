Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
14:14
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT | TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var?
TRT 1'in 20 Şubat'taki yayın akışı belli oldu. Gün boyunca birbirinden farklı programlar ve diziler ekranlara gelirken, UEFA Avrupa Ligi maçları da futbolseverleri heyecanlandıracak. TRT 1'de bugün temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşmaları ekrana gelecek. Peki, bugün TRT 1'de hangi maçlar yayınlanacak? İşte detaylar…