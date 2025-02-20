TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT | TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var?

Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor. 20 Şubat Salı günü TRT 1 ekranlarında hangi maçların yayınlanacağı merak konusu oldu. Galatasaray AZ Alkmaar'la deplasmanda karşılaşırken, Fenerbahçe ise Anderlecht ile mücadele edecek. İşte, TRT 1'in güncel yayın akışı ve günün karşılaşmalarının detayları!