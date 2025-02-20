Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT | TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:14 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:14

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT | TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var?

TRT 1'in 20 Şubat'taki yayın akışı belli oldu. Gün boyunca birbirinden farklı programlar ve diziler ekranlara gelirken, UEFA Avrupa Ligi maçları da futbolseverleri heyecanlandıracak. TRT 1'de bugün temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşmaları ekrana gelecek. Peki, bugün TRT 1'de hangi maçlar yayınlanacak? İşte detaylar…

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT | TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var?

Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor. 20 Şubat Salı günü TRT 1 ekranlarında hangi maçların yayınlanacağı merak konusu oldu. Galatasaray AZ Alkmaar'la deplasmanda karşılaşırken, Fenerbahçe ise Anderlecht ile mücadele edecek. İşte, TRT 1'in güncel yayın akışı ve günün karşılaşmalarının detayları!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT | TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI İLE BUGÜN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

Galatasaray, deplasmanda 4-1 yenildiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı saat 20.45'te ağırlayacak. Fenerbahçe ise 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Belçika temsilcisi Anderlecht ile deplasmanda TSİ 23.00'te karşılaşacak.

Anderlecht Fenerbahçe maçı ve Galatasaray AZ Alkmaar maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT | TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var?

20 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.20 Hayallerinin Peşinde
07.05 Benim Güzel Ailem
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Bir Zamanlar İstanbul
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
20.45 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Galatasaray-AZ Alkmaar"
23.00 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Anderlecht-Fenerbahçe"

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT | TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var?

TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ

UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebiliyor.

TRT 1 HD frekans bilgileri: Uydu; Türksat 4A, Frekans;11.958, Polarizasyon; V, Sembol Oranı; 27500, FEC; 5/6

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT | TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var?

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

SON DAKİKA