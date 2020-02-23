Tuncay Şanlı'dan ilginç Vedat Muriqi yorumu!

"MEHMET EKİCİ MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR"
Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun yokluğunda, Fenerbahçe orta sahasında kimler olur? Size göre hangi 11 olmalı?
Bu derbide Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun oynayamayacak olmasını iki önemli eksik olarak değerlendirmeliyiz. Orta saha için Ozan Tufan yazıp etrafını doldurabilirsiniz. Bana göre eğer Mehmet Ekici fizik olarak hazırsa, oynamalı. Mehmet Ekici kesinlikle yaratıcı bir oyuncu ve sorun çözücü özelliğe sahip. Bu yüzden maçın kaderini değiştirebilir.