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'dan ilginç yorumu!

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi dev derbinin unutulmaz isimlerinden Tuncay Şanlı, karşılaşmayı değerlendirdi. Tuncay birbirinden çarpıcı açıklamalara imza atarken maçın kilit ismi için hiç beklenmedik bir oyuncuyu işaret etti. Tuncay ayrıca Vedat Muriqi'nin formsuzluğunu da değerlendirdi. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 23.02.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 12:59
Tuncay Şanlı'dan ilginç Vedat Muriqi yorumu!

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından , 'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili görüşlerini dile getirdi. İşte o açıklamalar...

Tuncay Şanlı'dan ilginç Vedat Muriqi yorumu!

Fenerbahçe bir anda zirveden uzaklaştı. Fenerbahçe'nin bu derbide ve kalan haftalarda şampiyon olması için ne yapması lazım?

Zirveden uzaklaştı ama makas çok dar ve böyle zamanlarda derbilerden moralli çıkıp zirveye ortak olur.

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Tuncay Şanlı'dan ilginç Vedat Muriqi yorumu!

Vedat Muriç'in son haftalarda performans olarak düştüğünü görüyoruz, siz bu maçta Vedat Muriç'ten neler bekliyorsunuz? Vedat ve Falcao'nun 11 başlayacağını düşünürsek, hangisi derbiye damga vurur?

Takım performansı düşünce normal olarak Vedat'ın da düşüş yaşaması doğal bir durum. Vedat gol atmasa da takım için mücadele eden, yıpratıcı, fizik gücü ile etkili olan bir isim. Vedat'ın performansının artması için onun üzerinden bi oyun olmalı. Özellikle kenar oyunlarında daha etkili olur. Sürpriz bir isim de maça damgasını vurabilir.

Tuncay Şanlı'dan ilginç Vedat Muriqi yorumu!

"MEHMET EKİCİ MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun yokluğunda, Fenerbahçe orta sahasında kimler olur? Size göre hangi 11 olmalı?

Bu derbide Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun oynayamayacak olmasını iki önemli eksik olarak değerlendirmeliyiz. Orta saha için yazıp etrafını doldurabilirsiniz. Bana göre eğer fizik olarak hazırsa, oynamalı. Mehmet Ekici kesinlikle yaratıcı bir oyuncu ve sorun çözücü özelliğe sahip. Bu yüzden maçın kaderini değiştirebilir.

Tuncay Şanlı'dan ilginç Vedat Muriqi yorumu!

Unutamadığınız bir derbi anınız var mı?

Benim unutamadığım ilk geldiğim yılda kötü bir sezon geçirdik. Fakat derbide 6-0 kazandığımız maç benim için unutulmaz bir anı. Çünkü 'de ilk derbimdi ve 'a karşı tarihi bir galibiyet aldık.

Tuncay Şanlı'dan ilginç Vedat Muriqi yorumu!
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