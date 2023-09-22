Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu Filenin Sultanları maçı Türkiye Brezilya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 22.09.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 15:02

Türkiye Brezilya maçı canlı yayın için geri sayım başladı. 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu puan durumu ve Filenin Sultanları maç takvimi takip ediliyor. Porto Riko, Peru, Bulgaristan ve Arjantin karşısında 4'te 4 yapan A Milli Kadın Voleybol takımı yeniden altın madalyaya odaklandı. ''Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?'' soruları yanıt arıyor. Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Eda Erdem, Zehra Güneş, Gizem Örge gibi oyuncuları ile dikkat çeken milliler olimpiyatları hedefliyor. Peki, Türkiye Brezilya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Filenin Sultanları maçı hakkında merak edilenler…