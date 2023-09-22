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Haberler Galeri Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu Filenin Sultanları maçı Türkiye Brezilya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 22.09.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 15:02

Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu Filenin Sultanları maçı Türkiye Brezilya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Brezilya maçı canlı yayın için geri sayım başladı. 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu puan durumu ve Filenin Sultanları maç takvimi takip ediliyor. Porto Riko, Peru, Bulgaristan ve Arjantin karşısında 4'te 4 yapan A Milli Kadın Voleybol takımı yeniden altın madalyaya odaklandı. ''Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?'' soruları yanıt arıyor. Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Eda Erdem, Zehra Güneş, Gizem Örge gibi oyuncuları ile dikkat çeken milliler olimpiyatları hedefliyor. Peki, Türkiye Brezilya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Filenin Sultanları maçı hakkında merak edilenler…

Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu Filenin Sultanları maçı Türkiye Brezilya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Brezilya maçı için nefesler tutuldu. Milletler Ligi VNL ve Avrupa Şampiyonası CEV kupasını kaldıran A Milli Kadın Voleybol Takımı bu kez gözlerini olimpiyatlara dikti. 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubunda yarışan Filenin Sultanları maç programı ile takip ediliyor. Daniele Santarelli yönetimindeki ekip 5. maçına çıkıyor. Sıradaki mücadele puan durumu açısından oldukça kritik olacak. Türkiye Brezilya karşısında set vermemeye çalışacak. Peki, Türkiye Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu Filenin Sultanları maçı Türkiye Brezilya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat elemeleri B grubu 5. maçında Brezilya karşısında mücadele ediyor. Türkiye Brezilya voleybol maçı 22 Eylül 2023 Cuma sabahı saat 10.00'da oynanacak.

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Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu Filenin Sultanları maçı Türkiye Brezilya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu Filenin Sultanları maçı Türkiye Brezilya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI CANLI İZLE

Filenin Sultanlar maçı canlı yayın için:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu Filenin Sultanları maçı Türkiye Brezilya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELEMELERDEKİ KADROMUZ

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç

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