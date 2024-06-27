Türkiye - Çekya maçı sonrası flaş sözler! "Montella beni şaşırttı! Bütün ülkenin sesini duymuş olacak ki..."

Son dakika haberi: A Milli Takımımız, Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 yenerek EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Ahmet Çakar, Fatih Doğan ve Ömer Üründül, EURO 2024'teki tarihi zaferimizi kaleme aldı. Usta isimler, teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyun ve oyuncu tercihleri ile Rumen hakem Istvan Kovacs'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları... MURAT ÖZBOSTAN - ZAFER GÜZEL AMA DERS ÇIKARMALI! Müthiş bir atmosferde ecel terleri döksek de kazanmak ve 16 yıl sonra gruptan çıkmak güzeldi. Türkiye'nin bu sevince, bu zafere ihtiyacı vardı. Maça da gelirsek; 1- Montella, ilk 2 maçta da ileri uçta sahaya sürdüğü Barış Alper Yılmaz'ı yine aynı şekilde oynattı. İkinci devrede sağa geçince müthiş deparlarıyla ve fizik kalitesiyle fark yarattı. Hakan'ın golünde de başrolü oynadı... 2- 20. dakikada 10 kişi kalan rakip karşısında oyun kurmakta ve pozisyon bulmakta zorlandık. Bunda santrforsuzluğun eksikliği çok hissedildi. Kulübede İtalyan hoca uzun süre çözüm üretemedi. 4- İkinci yarıda hücum varyasyonu değişmezken Çekya'yı yine kenarlardan zorladık. Kaan'ın oyuna girmesi orta sahada pas kalitesini artırdı. Sonunda Hakan'ın klasıyla kilidi kırdık… 6- Montella, tarihin en iyi jenerasyonlarından birinin başında. Sistem ve tercih hataları, bizi strese sokarken rakipleri cesaretlendiriyor. Bu kadar ecel terleri dökmemeliydik. Kazanırken de bardağın boş tarafını görmeliyiz.. AHMET ÇAKAR - YEDİĞİMİZ GOLDE FAUL VAR İlk yarı tüm kontrol bizdeydi. Rakibin bir kişi eksik kalması, bu tür maçlarda korkunç büyük avantaj ama biz bunu hiçbir zaman hissettiremedik. Üstelik ilk yarının sonunda da Çekya'nın kaçırdığı çok önemli bir pozisyon var. İkinci devre çok daha iyiydik. Pozisyonlar bulduk ve Hakan Çalhanoğlu ile öne geçtik. Dünyada her futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun pozisyonunda ayak içiyle vurur, Hakan ise ayağının üst dışıyla vurarak uzak köşeyi buldu. İşte ne olduysa bu golden sonra oldu. Biz 'ikiyi, üçü buluruz' diye düşünürken Çekya beraberliği yakaladı. Faulle gelen bir gol, arkasından başlayan panik, umutlanan Çek futbolcular ve yaşanan kabir azabı gibi bir 20 dakika. Artık herkes bitsin diyordu, Çekler tüm riskleri alarak üzerimize gelirken sahneye Cenk çıktı ve işi bitiriverdi. Sonuçta son 16'dayız ve rakip Avusturya. Ama dün gece Çekler 11'e 11 oynasalar sonuç böyle olur muydu bilemiyorum. Rumen hakem, Avrupa'nın en iyilerinden biri olmasına rağmen dün gece çok kötü maç yönetti. Uçana kaçana sarı kart vermek hakemlik değildir, otorite hiç değildir. Ayrıca bence yediğimiz gol faul. Çek oyuncu sırtıyla geriye doğru kaykılarak topa uzanmış Mert'i kale sahası içinde bozuyor. Rumen hakem golü verdi, VAR'dan da uyarı gelmedi. FATİH DOĞAN - BU YAŞLAR, GURUR GÖZYAŞLARI... İsmail oyunda olunca hem Hakan Çalhanoğlu'nun hem de bütün takımın daha konforlu bir oyun oynadığını 1 yıldır ısrarla söylüyoruz. Güçlü ve uzun Çekya'nın en iyi oyuncularından Barak'ın ikinci sarıdan kırmızı görüp takımını 20. dakikada 10 kişi bırakmasının da payı var. Hakemin takdir haklarıyla bu eksiği dengeleme hissi verdiği maçta İsmail'in oyundan çıktıktan hemen sonra Mert'in pozisyon hatasıyla golün yenmesi güzel akşamın ironisiydi. Çekya, Tomas Soucek'in attığı gol ve Gürcistan-Portekiz maçından gelen haberlerle iyice ateşlendi. Ancak Millilerimiz bu isyana hem fizik olarak hem de mental anlamda karşılık verdi. Montella'nın oyuncu değişikliklerinde orta sahayı diri tutma gayreti hissedildi ve yerindeydi. Ancak beni şaşırtan, İtalyan hocanın Arda ve Kenan'ı çıkartırken Kerem ve golcü Cenk Tosun'u almasıydı. Neredeyse bütün ülkenin Barış'a önde yıpranıyor, sağda coşuyor, bu takıma topu tutacak ve gol atacak santrfor lazım dediğini duymuş olacak ki değişikliği yaptı. Ve Cenk Tosun, ne kendine güvenenleri ne de formayı vereni attığı muhteşem golle mahcup etmedi. Gruptan çıkmanın haklı gururunu yaşarken Cenk'in golden sonraki gözyaşları ve bütün ekibin alın teriyle değer kazandı. Tebrikler Bizim Çocuklar, Avusturya karşısında yolun açık olsun Türkiyem… ÖMER ÜRÜNDÜL - SAMET AKAYDİN MÜTHİŞ SAVAŞTI Bizim için kritik maç, sıkıntılı başladı. Rakip bizim kalemize gelen duran toplardaki rahatsızlığımızı göz önüne alarak uzun taç atışları ve uzak serbest vuruşlarla bizi bir hayli zorladı. Bu bölümde topa da sahip olup rahatlayamıyorduk. Barak'ın ikinci sarıdan erken kırmızı kart görmesi, bizim için büyük avantaj oldu. Devre sonuna kadar oyunu domine ettik ama aşırı yan paslarla kalabalık alan savunması karşısında tek pozisyon dahi bulamadık. İkinci devreye hızlı başladık. Barış Alper de etkili sprintlerine başladı ve bir pozisyonda Hakan dar açıdan mükemmel vurunca skor avantajını ele geçirerek moral sağladık. Bunun hemen arkasından çok net bir pozisyonu kaçırdık ve ardından yüksek orta sonucu beraberlik golünü yedik. Bana göre bu pozisyonda kalecimize faul vardı. İşte bundan sonra stres bastı, rakip heveslendi. Hem sert oynamaya başladılar hem de bizi zorlamaya devam ettiler. Artık son dakikalarda adeta ecel terleri dökmeye başladık. Neyse ki Cenk'in güzel golü içimize su serpti. Çok önemli bir galibiyet alarak bir üst tura çıktık. Bu bana göre önemli bir başarıdır. Tabii ki 75 dakika 1 kişi fazla oynadık. Buna rağmen ancak son dakikada rahat edebildik ama sonunda başardık. Montella'nın oyuncu değişiklikleri doğruydu. Arda Güler beklentilerin altında kaldı. Barış Alper ikinci yarı oyunu çeviren oyuncumuz oldu. Ben en çok rakibin yüksek toplarında müthiş bir savaş veren Samet Akaydın'ı beğendim.