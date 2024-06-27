Türkiye - Çekya maçı sonrası flaş sözler! "Montella beni şaşırttı! Bütün ülkenin sesini duymuş olacak ki..."

MURAT ÖZBOSTAN - ZAFER GÜZEL AMA DERS ÇIKARMALI!

Müthiş bir atmosferde ecel terleri döksek de kazanmak ve 16 yıl sonra gruptan çıkmak güzeldi. Türkiye'nin bu sevince, bu zafere ihtiyacı vardı. Maça da gelirsek;

1- Montella, ilk 2 maçta da ileri uçta sahaya sürdüğü Barış Alper Yılmaz'ı yine aynı şekilde oynattı. İkinci devrede sağa geçince müthiş deparlarıyla ve fizik kalitesiyle fark yarattı. Hakan'ın golünde de başrolü oynadı...