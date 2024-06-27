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Haberler Galeri Türkiye - Çekya maçı sonrası flaş sözler! "Montella beni şaşırttı! Bütün ülkenin sesini duymuş olacak ki..."
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 10:03

Türkiye - Çekya maçı sonrası flaş sözler! "Montella beni şaşırttı! Bütün ülkenin sesini duymuş olacak ki..."

Son dakika haberi: A Milli Takımımız, Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 yenerek EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Ahmet Çakar, Fatih Doğan ve Ömer Üründül, EURO 2024'teki tarihi zaferimizi kaleme aldı. Usta isimler, teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyun ve oyuncu tercihleri ile Rumen hakem Istvan Kovacs'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...

Türkiye - Çekya maçı sonrası flaş sözler! Montella beni şaşırttı! Bütün ülkenin sesini duymuş olacak ki...

Son dakika haberi: A Milli Takımımız, Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 yenerek EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Ahmet Çakar, Fatih Doğan ve Ömer Üründül, EURO 2024'teki tarihi zaferimizi kaleme aldı. Usta isimler, teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyun ve oyuncu tercihleri ile Rumen hakem Istvan Kovacs'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...

Türkiye - Çekya maçı sonrası flaş sözler! Montella beni şaşırttı! Bütün ülkenin sesini duymuş olacak ki...

MURAT ÖZBOSTAN - ZAFER GÜZEL AMA DERS ÇIKARMALI!

Müthiş bir atmosferde ecel terleri döksek de kazanmak ve 16 yıl sonra gruptan çıkmak güzeldi. Türkiye'nin bu sevince, bu zafere ihtiyacı vardı. Maça da gelirsek;

1- Montella, ilk 2 maçta da ileri uçta sahaya sürdüğü Barış Alper Yılmaz'ı yine aynı şekilde oynattı. İkinci devrede sağa geçince müthiş deparlarıyla ve fizik kalitesiyle fark yarattı. Hakan'ın golünde de başrolü oynadı...

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Türkiye - Çekya maçı sonrası flaş sözler! Montella beni şaşırttı! Bütün ülkenin sesini duymuş olacak ki...

2- 20. dakikada 10 kişi kalan rakip karşısında oyun kurmakta ve pozisyon bulmakta zorlandık. Bunda santrforsuzluğun eksikliği çok hissedildi. Kulübede İtalyan hoca uzun süre çözüm üretemedi.

3-Arda'nın büyük hatası az daha pahalıya mal olacaktı ancak Mert yaptığı kurtarışla takımı ayakta tuttu. Eksik rakibe net fırsat verilirken, aynı net pozisyonları bulmakta zorlandık. Arda Güler, zaman zaman çok bireysel oynadı.

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Türkiye - Çekya maçı sonrası flaş sözler! Montella beni şaşırttı! Bütün ülkenin sesini duymuş olacak ki...

4- İkinci yarıda hücum varyasyonu değişmezken Çekya'yı yine kenarlardan zorladık. Kaan'ın oyuna girmesi orta sahada pas kalitesini artırdı. Sonunda Hakan'ın klasıyla kilidi kırdık…

5- Rakip 11 kişiyken de eksikken de savunmada çok ciddi hatalar yapıldı. 3. maçta da durum değişmedi. Takım savunması yapmayı beceremiyoruz. Stoperlerimiz beklerle uyumsuz. Çekya rahatlıkla geçişler yapabildi.

Türkiye - Çekya maçı sonrası flaş sözler! Montella beni şaşırttı! Bütün ülkenin sesini duymuş olacak ki...

6- Montella, tarihin en iyi jenerasyonlarından birinin başında. Sistem ve tercih hataları, bizi strese sokarken rakipleri cesaretlendiriyor. Bu kadar ecel terleri dökmemeliydik. Kazanırken de bardağın boş tarafını görmeliyiz..

7- Yediğimiz golde kaleci Mert'e faul vardı... Ama VAR enine boyuna baktı bulamadı. Haksız bir gol yedik.Türkiye'de bizim hakemleri çok ağır bir şekilde topa tutarken iyi düşünmeliyiz.

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