Türkiye Futbol Federasyonu seçime mi gidiyor? İşte TFF’nin değişmesini isteyen kulüpler...

''YÜZDE 51 GİDECEK''

Dünyanın en iyi 3 santrforundan biri.. Kalacak mı gidecek mi? İşte herkesin merak ettiği nokta bu.. Yüzde 51 gidecek.. Ve Galatasaray bu ayarda bir futbolcu bir daha alamaz.. Bu nedenle ne yapıp ne edip Galatasaray bu parayı bulup oyuncuyu tutmalı.. Osimhen için mesele para da değil kariyer.. Yani 15 milyon Euro'yu Galatasaray yıllık veriyor.. Özetle Galatasaray şampiyonluk kupasını tuttu.. Bu saatten sonra futbol mucizeleri olmadığı sürece bir şey değişmez.''