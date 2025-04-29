Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
09:37
Türkiye Futbol Federasyonu seçime mi gidiyor? İşte TFF'nin değişmesini isteyen kulüpler...
Trendyol Süper Lig'de sezonun son bölümüne doğru gidilirken, ligde şampiyonluk yarışında Galatasaray avantajlı şekilde önde götürüyor. Avrupa kupaları ve kümede kalma yarışı ise alev almış durumda. Öte yandan sezon boyu, Türkiye Futbol Federasyonuna tepkiler artmış ve kulüpler özellikle hakemler üzerinden müsabakaların ardından reaksiyon almıştı. SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan, Süper Lig'in gündemi kaleme alırken, TFF ile alakalı da önemli detaylar paylaştı. İşte o sözler...