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Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:37

Türkiye Futbol Federasyonu seçime mi gidiyor? İşte TFF'nin değişmesini isteyen kulüpler...

Trendyol Süper Lig'de sezonun son bölümüne doğru gidilirken, ligde şampiyonluk yarışında Galatasaray avantajlı şekilde önde götürüyor. Avrupa kupaları ve kümede kalma yarışı ise alev almış durumda. Öte yandan sezon boyu, Türkiye Futbol Federasyonuna tepkiler artmış ve kulüpler özellikle hakemler üzerinden müsabakaların ardından reaksiyon almıştı. SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan, Süper Lig'in gündemi kaleme alırken, TFF ile alakalı da önemli detaylar paylaştı. İşte o sözler...

SPOR SERVİSİ
Türkiye Futbol Federasyonu seçime mi gidiyor? İşte TFF’nin değişmesini isteyen kulüpler...

Trendyol Süper Lig'de son haftalara girilirken, Galatasaray avantajlı bir şekilde şampiyonluğa doğru ilerliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu seçime mi gidiyor? İşte TFF’nin değişmesini isteyen kulüpler...

SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan, Galatasaray'daki son durumu kaleme alırken, TFF hakkında da önemli ifadelerde bulundu. İşte o sözler...

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Türkiye Futbol Federasyonu seçime mi gidiyor? İşte TFF’nin değişmesini isteyen kulüpler...

OSIMHEN GELMESEYDİ ŞAMPİYONLUĞA KOŞAMAZDI

''Beş maç kaldı Galatasaray ve Fenerbahçe için.. Galatasaray hâlâ yoğurdu üfleyerek yiyor.. Hem Başkan Dursun Özbek hem de Okan Buruk, "Biten bir şey yok.. Aynı ciddiyetle devam edeceğiz" diyorlar.. Bu takımda Osimhen olduğu sürece Galatasaray'ın sırtı yere gelmez.. Nijeryalı oyuncunun Galatasaray'a transferi ligin kaderini değiştirdi.''

Türkiye Futbol Federasyonu seçime mi gidiyor? İşte TFF’nin değişmesini isteyen kulüpler...

''Osimhen, Napoli yönetimiyle kavga etmese Türk futbolseverler de böyle bir yıldızı izleyemeyecekti. Eğer Osimhen olmasaydı, İcardi'nin yer almadığı bu takım şampiyonluk yarışından kopardı... İcardi rüzgarını bile unutturan Osimhen, Galatasaray'ı taşıdı.. Golleriyle, nefesiyle, arzusuyla, hırsıyla, coşkusuyla, bitmek bilmeyen enerjisiyle, sevgisiyle.. Daha da yazarım...''

Türkiye Futbol Federasyonu seçime mi gidiyor? İşte TFF’nin değişmesini isteyen kulüpler...

''YÜZDE 51 GİDECEK''

Dünyanın en iyi 3 santrforundan biri.. Kalacak mı gidecek mi? İşte herkesin merak ettiği nokta bu.. Yüzde 51 gidecek.. Ve Galatasaray bu ayarda bir futbolcu bir daha alamaz.. Bu nedenle ne yapıp ne edip Galatasaray bu parayı bulup oyuncuyu tutmalı.. Osimhen için mesele para da değil kariyer.. Yani 15 milyon Euro'yu Galatasaray yıllık veriyor.. Özetle Galatasaray şampiyonluk kupasını tuttu.. Bu saatten sonra futbol mucizeleri olmadığı sürece bir şey değişmez.''