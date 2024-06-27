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Haberler Galeri TÜRKİYE GÜNCEL PUAN DURUMU EURO 2024 | Türkiye F Grubu’nda kaçıncı sırada, kaç puan topladı? 26 Haziran puan durumu
Giriş Tarihi: 27.06.2024 02:01 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 02:01

TÜRKİYE GÜNCEL PUAN DURUMU EURO 2024 | Türkiye F Grubu’nda kaçıncı sırada, kaç puan topladı? 26 Haziran puan durumu

Türkiye EURO 2024 puan durumu, Çekya maçı ile birlikte gündemde. Ay yıldızlı ekip Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan karşısında 3 puan alarak başlamışken, Brezilya karşısında 3-0 yenilgiye uğradı. A Milli takımımız üçüncü maçına Çekya karşısında çıkacak. F grubunda yer alan Türkiye, sırayı ilk ikide tamamlaması sonucunda 29 Haziran tarihinde başlayacak son 16 turunda mücadele edecek. Peki, Türkiye F Grubu'nda kaçıncı sırada, kaç puan topladı, son 16'yı garantiledi mi? İşte, Türkiye EURO 2024 puan durumu!

TÜRKİYE GÜNCEL PUAN DURUMU EURO 2024 | Türkiye F Grubu’nda kaçıncı sırada, kaç puan topladı? 26 Haziran puan durumu

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Çekya karşısında son maçına çıkıyor. EURO 2024'te heyecan dolu karşılaşmalar oynanmaya devam ederken gözler Türkiye'nin puan durumuna çevrildi. Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, gruplardaki son karşılaşmasını Çekya karşısında gerçekleştirecek. Peki, Türkiye F Grubu'nda kaçıncı sırada, kaç puan topladı? Türkiye son 16'yı garantiledi mi?

TÜRKİYE GÜNCEL PUAN DURUMU EURO 2024 | Türkiye F Grubu’nda kaçıncı sırada, kaç puan topladı? 26 Haziran puan durumu

TÜRKİYE EURO 2024 PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü karşılaşmasını Çekya karşısında oynuyor. A Milli Takım kazanması durumunda üç puanı hanesine yazdıracak. Beraberlik durumunda bir puanla F Grubu'na devam edecek Ay-yıldızlılar, mağlubiyet durumunda ise puan alamayacak.

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TÜRKİYE GÜNCEL PUAN DURUMU EURO 2024 | Türkiye F Grubu’nda kaçıncı sırada, kaç puan topladı? 26 Haziran puan durumu

EURO 2024 PUAN DURUMU TÜRKİYE (F GRUBU)

1- Portekiz 6 Puan

2- Türkiye 6 Puan

3- Gürcistan 4 Puan

4- Çekya 1 Puan

TÜRKİYE GÜNCEL PUAN DURUMU EURO 2024 | Türkiye F Grubu’nda kaçıncı sırada, kaç puan topladı? 26 Haziran puan durumu

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 6 puan toplaması durumunda son 16 turuna adını yazdıracak.

EURO 2024'te grubunu ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. Grubunu ilk iki sırada bitiren 12 takımın yanı sıra en iyi üçüncü olan 4 takımda benzer şekilde son 16 turu için hak kazanacak.

Türkiye, A,B,C,D,E gruplarında alınan sonuçlara göre en iyi dört grup üçüncüsü olması durumunda son 16 turunda mücadele edecek.

TÜRKİYE GÜNCEL PUAN DURUMU EURO 2024 | Türkiye F Grubu’nda kaçıncı sırada, kaç puan topladı? 26 Haziran puan durumu

SON 16 TURU KARŞILAŞMALARI 29 HAZİRAN'DA

Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak.

Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final maçları başlayacak. EURO 2024'ün şampiyonu 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

A Milli Takım gruplarda ikinci karşılaşmasını 22 Haziran'da Portekiz karşısında ve 26 Haziran'da Çekya karşısında oynayacak.

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