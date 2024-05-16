Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
10:00
Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi!
Filenin Sultanları maç takvimi gündemde! İlk maçına Japonya karşısında çıkan ekip, ikinci olarak Hollanda ile karşılaşma yaşıyor. İtalya maçı için geri sayıma başlayan taraftarların gündeminde final yer alırken, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 22 maçlık yenilmezlik serisi Japonya galibiyetiyle son bulmuştu. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi!