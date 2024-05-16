Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi!

Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, sezonu Antalya'da açtı.

Milliler ilk maçında Japonya ile karşılaştı. Mücadele 3-2 Japonya lehine sonuçlandı. İlk iki set; 25-23, 25-21 Japonya leine sona erdi. Üçüncü ve dördüncü sette 25-23 ve 25-20 kazanan Milliler maçı altın sete götürdü. Altın set 15-11 sona erdi.