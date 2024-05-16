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Haberler Galeri Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 10:00

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi!

Filenin Sultanları maç takvimi gündemde! İlk maçına Japonya karşısında çıkan ekip, ikinci olarak Hollanda ile karşılaşma yaşıyor. İtalya maçı için geri sayıma başlayan taraftarların gündeminde final yer alırken, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 22 maçlık yenilmezlik serisi Japonya galibiyetiyle son bulmuştu. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi!

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk karşılaşmasının tamamlanmasının ardından kalan maçlarıyla gündemde! 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale gidecek. Filenin Sultanları ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da geçirecek. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi!

Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, sezonu Antalya'da açtı.

Milliler ilk maçında Japonya ile karşılaştı. Mücadele 3-2 Japonya lehine sonuçlandı. İlk iki set; 25-23, 25-21 Japonya leine sona erdi. Üçüncü ve dördüncü sette 25-23 ve 25-20 kazanan Milliler maçı altın sete götürdü. Altın set 15-11 sona erdi.

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Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi!

ANTALYA SONRASI ROTA ABD

Filenin Sultanları ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi!

𝟏.𝐇𝐚𝐟𝐭𝐚 – 𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥𝐲𝐚/𝐓𝐮̈𝐫𝐤𝐢𝐲𝐞

15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye

16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye

18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi!

𝟐.𝐇𝐚𝐟𝐭𝐚 – 𝐀𝐫𝐥𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧-𝐓𝐞𝐤𝐬𝐚𝐬/𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

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