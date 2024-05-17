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Haberler Galeri Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 17.05.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 13:27

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın kanalı

Türkiye İtalya voleybol maçı için geri sayım başladı. Filenin sultanları Japonya karşılaşmasından yenilgiyle ayrılırken, Hollanda karşısında galibiyeti göğüsledi. Kıran kırana geçen Antalya turunda A Milli Kadın voleybol takımımızın bu turda son iki maçı kaldı. Sıradaki karşılaşmasını İtalya karşısında yapacak olan filenin sultanları bir sonraki karşılaşmada Fransa ile kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın kanalı

Türkiye İtalya voleybol maçı gündemde. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale gidecek. Filenin sultanları Antalya turunda ilk karşılaşmasında mağlubiyet alsa da, ikinci karşılaşmasında galibiyet almayı başardı. Şimdi ise gözler Türkiye İtalya voleybol maçına çevrildi. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın kanalı

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Milletler Ligi 1. haftasında Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geliyor.

Japonya mücadelesinde mağlup olan Ay-yıldızlılar, Hollanda galibiyetiyle moral buldu. Filenin Sultanları'nda gözler İtalya mücadelesine çevrildi.

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Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın kanalı

Türkiye - İtalya karşılaşması 18 Mayıs cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın kanalı

ANTALYA SONRASI ROTA ABD

Filenin Sultanları ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın kanalı

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

𝟏.𝐇𝐚𝐟𝐭𝐚 – 𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥𝐲𝐚/𝐓𝐮̈𝐫𝐤𝐢𝐲𝐞

15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye

16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye

18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

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