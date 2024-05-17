Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın kanalı

Giriş Tarihi: 17.05.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
13:27
Türkiye İtalya voleybol maçı için geri sayım başladı. Filenin sultanları Japonya karşılaşmasından yenilgiyle ayrılırken, Hollanda karşısında galibiyeti göğüsledi. Kıran kırana geçen Antalya turunda A Milli Kadın voleybol takımımızın bu turda son iki maçı kaldı. Sıradaki karşılaşmasını İtalya karşısında yapacak olan filenin sultanları bir sonraki karşılaşmada Fransa ile kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?