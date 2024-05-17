Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın kanalı

Türkiye İtalya voleybol maçı gündemde. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale gidecek. Filenin sultanları Antalya turunda ilk karşılaşmasında mağlubiyet alsa da, ikinci karşılaşmasında galibiyet almayı başardı. Şimdi ise gözler Türkiye İtalya voleybol maçına çevrildi. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?