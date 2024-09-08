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Haberler Galeri Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda? Milli Takım programı
Giriş Tarihi: 08.09.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 09:54

Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda? Milli Takım programı

Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin mücadelesi devam ediyor. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında ilk maçına Galler karşısında çıkan ay-yıldızlılar ikinci maçında İzlanda ile mücadele edecek. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı maç programı araştırılıyor. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda? Milli Takım programı

UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesi devam ediyor. Galler'in ardından İzlanda ile kozlarını paylaşacak olan Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar İzlanda'yı İzmir'de misafir edecek. Karşılaşmaya sayılı saatler kala milli takımın mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler "Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Türkiye-İzlanda milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...

Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda? Milli Takım programı

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak.

İzlanda maçının genel bilet satışları 3 Eylül 2024 Salı günü saat 15.00'te başladı.

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Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda? Milli Takım programı

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda? Milli Takım programı

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

A Milli Futbol Takımı'nın 4'üncü Grup'taki karşılaşmaları ve maçların saatleri şöyle:

6 Eylül 2024 / 21.45: Galler - Türkiye

9 Eylül 2024 / 21.45: Türkiye - İzlanda

11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ

14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye

16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda? Milli Takım programı
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