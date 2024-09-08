Giriş Tarihi: 08.09.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
09:54
Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda? Milli Takım programı
Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin mücadelesi devam ediyor. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında ilk maçına Galler karşısında çıkan ay-yıldızlılar ikinci maçında İzlanda ile mücadele edecek. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı maç programı araştırılıyor. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...