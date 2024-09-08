Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda? Milli Takım programı

UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesi devam ediyor. Galler'in ardından İzlanda ile kozlarını paylaşacak olan Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar İzlanda'yı İzmir'de misafir edecek. Karşılaşmaya sayılı saatler kala milli takımın mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler "Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Türkiye-İzlanda milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...