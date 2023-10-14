Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Türkiye Letonya maçı nerede oynanacak, biletler tükendi mi?

Türkiye Letonya maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Hırvatistan'ı deplasmanda Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1 – 0 yenen Milliler, Euro 2024 elemeleri D Grubu'nda Vincenzo Montella ekibi birinci sıraya yükseldi. Bu noktada Milli maçı canlı izlemek isteyen vatandaşlar, "Türkiye Letonya maçı nerede oynanacak?" sorusuna yanıt aramakta. Türkiye Letonya maçı canlı yayın bilgileri gündem maddesi olurken Bu maçı kazandığımız takdirde Euro 2024'e katılmamız kesinleşiyor. Peki, Türkiye Letonya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte Türkiye Letonya maçı hakkında bilgiler