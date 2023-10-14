Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Türkiye Letonya maçı nerede oynanacak, biletler tükendi mi?

Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Euro 2024 elemeleri D grubu liderliğinde Türkiye A Milli Takımı, liderliğini perçinlemek istiyor. Peki, Türkiye Letonya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar