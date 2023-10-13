Giriş Tarihi: 13.10.2023 00:41 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 00:41

TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU: Zirveye çıktık! Euro 202 D grubunda Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanda?

A Milli futbol takımımız EURO 2024 elemeleri D grubu maçında kritik iki maça çıkacak. İlk maçta deplasmanda Hırvatistan ile oynanacakken, ikinci maçta milliler evinde Letonya'yı ağırlayacak. Bu noktada Euro 2023 D Grubu Türkiye puan durumunda kaçıncı sırada, kaç puanı var soruları yanıt aramaya başladı. Euro 2024 elemelerinde grupları ilk iki sırada bitiren takımlar finale katılma hakkını kazanıyor. Peki, Türkiye grupta kaçıncı sırada, Avrupa Şampiyonası'nda katılabiliyor mu? İşte, Euro 2024 D grubu puan durumu Türkiye sıralaması