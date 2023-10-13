Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU: Zirveye çıktık! Euro 202 D grubunda Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanda?
Giriş Tarihi: 13.10.2023 00:41 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 00:41

TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU: Zirveye çıktık! Euro 202 D grubunda Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanda?

A Milli futbol takımımız EURO 2024 elemeleri D grubu maçında kritik iki maça çıkacak. İlk maçta deplasmanda Hırvatistan ile oynanacakken, ikinci maçta milliler evinde Letonya'yı ağırlayacak. Bu noktada Euro 2023 D Grubu Türkiye puan durumunda kaçıncı sırada, kaç puanı var soruları yanıt aramaya başladı. Euro 2024 elemelerinde grupları ilk iki sırada bitiren takımlar finale katılma hakkını kazanıyor. Peki, Türkiye grupta kaçıncı sırada, Avrupa Şampiyonası'nda katılabiliyor mu? İşte, Euro 2024 D grubu puan durumu Türkiye sıralaması

TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU: Zirveye çıktık! Euro 202 D grubunda Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanda?

Türkiye Euro 2024 elemeleri D grubunda kaçıncı sırada sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Milliler Vincenzo Montella önderliğinde ilk maçlarına deplasmanda Hırvatistan'a karşı çıkacakken, Euro 2024'e katılmak için elinden geleni yapıyor.

TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU: Zirveye çıktık! Euro 202 D grubunda Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanda?

TÜRKİYE EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ

12.10.2023

21:45 Hırvatistan-Türkiye

15.10. 2023

21:45 Türkiye-Letonya

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU: Zirveye çıktık! Euro 202 D grubunda Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanda?

21.11.2023

22:45 Galler-Türkiye

TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU: Zirveye çıktık! Euro 202 D grubunda Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanda?

EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

1.TÜRKİYE: 13

2.HIRVATİSTAN: 10

3.ERMENİSTAN: 7

4.GALLER: 7

5.LETONYA: 3

TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU: Zirveye çıktık! Euro 202 D grubunda Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanda?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA