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- muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, 'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam ile karşılaşacak.

İşte iki takımın muhtemel 11'leri

Giriş Tarihi: 07.09.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 07.09.2018 10:16
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- muhtemel 11'ler
Türkiye - Rusya muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, 'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam ile karşılaşacak.

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- muhtemel 11'ler
Türkiye - Rusya muhtemel 11'ler

'daki Medical Park Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup ilk mücadelesi, 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Portekizli Artur Dias.

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- muhtemel 11'ler
Türkiye - Rusya muhtemel 11'ler

- maçı şehri açısından ayrı bir önem taşıyor. Ay-Yıldızlılar, 14 yıl aradan sonra Trabzon'da resmi müsabakaya çıkacak.

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- muhtemel 11'ler
Türkiye - Rusya muhtemel 11'ler

Milliler, en son 4 Eylül 2004'te Dünya Kupası Eleme Grubu mücadelesinde Stadı'nda Gürcistan ile karşılaşmış ve rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı. 9 Şubat 2011'de ile oynanan hazırlık maçı ise 0-0 sona ermişti.

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- muhtemel 11'ler
Türkiye - Rusya muhtemel 11'ler

TÜRKİYE


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- muhtemel 11'ler
Türkiye - Rusya muhtemel 11'ler

Şener Özbayraklı

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- muhtemel 11'ler
Türkiye - Rusya muhtemel 11'ler


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