Türkiye - Rusya muhtemel 11'ler

Milliler, en son 4 Eylül 2004'te Dünya Kupası Eleme Grubu mücadelesinde Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Gürcistan ile karşılaşmış ve rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı. 9 Şubat 2011'de Güney Kore ile oynanan hazırlık maçı ise 0-0 sona ermişti.