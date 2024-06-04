Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yendi. Organizasyonda 6 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan son şampiyon Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi Hong Kong etabındaki ilk maçında ise Tayland karşısında parkeye çıkacak. 16 takımın mücadele edeceği 3 haftalık periyodun ardından ilk sekizde yer alan takımlar finallere yükselecek. Peki Türkiye Tayland maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi ve puan durumu.