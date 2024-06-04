Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yendi.
Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan ay-yıldızlılar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak..
İşte, Türkiye Tayland voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle...