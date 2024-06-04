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Haberler Galeri Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 14:52

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılar organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı. Şimdi ise gözler üçüncü haftaya çevrildi. Filenin Sultanları, ligin 3. etabındaki ilk maçında Tayland ile mücadele edecek. Bu noktada Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini almış durumda. Peki, Türkiye Tayland maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı...

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yendi. Organizasyonda 6 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan son şampiyon Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi Hong Kong etabındaki ilk maçında ise Tayland karşısında parkeye çıkacak. 16 takımın mücadele edeceği 3 haftalık periyodun ardından ilk sekizde yer alan takımlar finallere yükselecek. Peki Türkiye Tayland maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi ve puan durumu.

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yendi.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan ay-yıldızlılar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak..

İşte, Türkiye Tayland voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle...

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Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Tayland voleybol maçı, 12 Haziran 2024 Çarşamba günü oynanacak. Zorlu mücadele, saat 12.00'de başlayacak.

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI KANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye Tayland maçı, TRT SPOR ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Türkiye Tayland voleybol mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

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